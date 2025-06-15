"عمليات أكثر تدميراً".. تهديد إيراني جديد لإسرائيل

أكد قائد عسكري إيراني بارز، الأحد، أن عملياتهم ضد ستستمر بشكل أكثر تدميرا.

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ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" العميد علي شادماني قوله إن "عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيـان ستستمر بشكل أكثر تدميراً حتى نجعل العدو يندم ندماً شديداً".





وكانت الشرطة أعلنت مقتل 13 شخصاً وإصابة 180 وفقدان 7 جراء سقوط صاروخ إيراني في منطقة "بات يام" جنوبي .



هجمات متبادلة

وتبادلت إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات خلال الليل وحتى صباح الأحد، وقال الرئيس الأميركي إن الصراع يمكن أن ينتهي بسهولة، محذرا من ضرب أهداف أميركية.



وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ الإسرائيلية مشطت أنقاض مبان سكنية مدمرة في ، بالاستعانة بالمصابيح والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين بعد مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً.

إلغاء المحادثات النووية



وقررت طهران إلغاء المحادثات النووية التي وصفتها بأنها السبيل الوحيد لوقف القصف الإسرائيلي فيما قال بنيامين إن الهجمات التي تعرضت لها حتى الآن لا تقارن بما ستشهده في الأيام المقبلة.

وقال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "إذا هاجمتنا إيران بأي شكل من الأشكال، فإنها ستواجه القوة والقدرة الكاملة للقوات المسلحة الأميركية بمستويات لم تشهدها من قبل".



واستطرد قائلاً: "لكن بإمكاننا التوصل بسهولة إلى اتفاق بين طهران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي".



ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن أي اتفاق محتمل. (سكاي نيوز عربية)