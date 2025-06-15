إعلان رسمي.. إيران: لدينا أدلة تثبت ضلوع واشنطن في هجوم إسرائيل

اتهم ، عباس عراقجي، الأحد، بالتورط في الهجوم الأخير على منشآت نووية إيرانية، مؤكداً أنه لدى "أدلة تثبت ضلوع ".

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وقال عراقجي، خلال اجتماع مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى طهران نقله التلفزيون الرسمي إن "الولايات المتحدة شريكة في هذه الهجمات، ولدينا ما يثبت ذلك"، مشيرا إلى أن " تجاوزت كل الخطوط الحمراء الدولية باعتدائها على منشآتنا النووية، والرد عليها حق مشروع بموجب القوانين الدولية". وقال عراقجي، خلال اجتماع مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى طهران نقله التلفزيون الرسمي إن "الولايات المتحدة شريكة في هذه الهجمات، ولدينا ما يثبت ذلك"، مشيرا إلى أن " تجاوزت كل الخطوط الحمراء الدولية باعتدائها على منشآتنا النووية، والرد عليها حق مشروع بموجب القوانين الدولية".

وأضاف الوزير أن "الهجمات ستتواصل"، مؤكدا أن "ترفض التفاوض والدبلوماسية"، وأن تنفيذ الهجوم بالتزامن مع المفاوضات دليل على معارضتها لأي مسار تفاوضي.





وشدد عراقجي على استعداد بلاده للانخراط في "أي اتفاق يهدف إلى منع امتلاك للسلاح "، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران "لن تقبل بأي اتفاق هدفه حرمانها من حقوقها النووية المشروعة".

وأكد أن "النظام الإسرائيلي لا يعترف بأي قواعد قانونية دولية"، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ موقفاً حازماً تجاه الاعتداء.

وحذر من أن "أي تصعيد عسكري في منطقة شديدة الحساسية قد يؤدي إلى اندلاع صراع عالمي، وهو ما بدأه الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة".

كذلك، شدد عراقجي، الأحد أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتوقف حين توقف الأخيرة هجومها على إيران المستمر منذ الجمعة، وأضاف: "إننا ندافع عن أنفسنا، دفاعنا مشروع تماماً.. هذا الدفاع هو رد على عدوان. إن توقف العدوان، بالطبع سيتوقف ردنا أيضا".