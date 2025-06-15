Advertisement

عربي-دولي

إعلان رسمي.. إيران: لدينا أدلة تثبت ضلوع واشنطن في هجوم إسرائيل

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1376023-638855823011436190.jpeg
Doc-P-1376023-638855823011436190.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت نووية إيرانية، مؤكداً أنه لدى طهران "أدلة تثبت ضلوع واشنطن".
Advertisement


وقال عراقجي، خلال اجتماع مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى طهران نقله التلفزيون الرسمي إن "الولايات المتحدة شريكة في هذه الهجمات، ولدينا ما يثبت ذلك"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء الدولية باعتدائها على منشآتنا النووية، والرد عليها حق مشروع بموجب القوانين الدولية".
 
 
وأضاف الوزير الإيراني أن "الهجمات الإيرانية ستتواصل"، مؤكدا أن تل أبيب "ترفض التفاوض والدبلوماسية"، وأن تنفيذ الهجوم بالتزامن مع المفاوضات دليل على معارضتها لأي مسار تفاوضي.


وشدد عراقجي على استعداد بلاده للانخراط في "أي اتفاق يهدف إلى منع امتلاك إيران للسلاح النووي"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران "لن تقبل بأي اتفاق هدفه حرمانها من حقوقها النووية المشروعة".
 
 
وأكد أن "النظام الإسرائيلي لا يعترف بأي قواعد قانونية دولية"، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفاً حازماً تجاه الاعتداء.
 
 
وحذر من أن "أي تصعيد عسكري في منطقة شديدة الحساسية قد يؤدي إلى اندلاع صراع عالمي، وهو ما بدأه الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة".
 
 
كذلك، شدد عراقجي، الأحد أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتوقف حين توقف الأخيرة هجومها على إيران المستمر منذ الجمعة، وأضاف: "إننا ندافع عن أنفسنا، دفاعنا مشروع تماماً.. هذا الدفاع هو رد على عدوان. إن توقف العدوان، بالطبع سيتوقف ردنا أيضا".
مواضيع ذات صلة
السفارة الهندية: نيودلهي لديها أدلّة تشير إلى تورّط واضح لإرهابيين متمركزين في باكستان بهجوم كشمير
lebanon 24
15/06/2025 14:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لن تهاجم إيران إلا بعد إعلان فشل المفاوضات
lebanon 24
15/06/2025 14:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: لدينا دلائل على دعم أميركا لإسرائيل في هجماتها علينا
lebanon 24
15/06/2025 14:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يدين هجوم إسرائيل على إيران ويتهمها بجر المنطقة إلى "كارثة"
lebanon 24
15/06/2025 14:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:22 | 2025-06-14
07:42 | 2025-06-15
07:29 | 2025-06-15
07:25 | 2025-06-15
07:06 | 2025-06-15
07:00 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24