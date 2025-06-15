شركة "بازان" الإسرائيلية تعلن إصابة أحد أنابيب مصافي التكرير في حيفا

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أعلنت شركة "بازان" لتكرير ، الأحد، إصابة أحد أنابيب مصافي التكرير في مدينة حيفا شمال بصاروخ إيراني.ووفق موقع "واينت" فقد أبغت شركة بازان بورصة أن وابل الصواريخ على حيفا والمناطق الشمالية خلال نهاية الأسبوع أصاب أيضا منشآت بازان (مصافي التكرير).وذكرت الشركة أنه "نتيجة للهجوم الصاروخي على شمال البلاد خلال نهاية الأسبوع، تضررت خطوط الأنابيب وخطوط النقل بين المنشآت في مجمع بازان بشكل موضعي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية".ولفت الموقع إلى أن منشآت التكرير لا تزال تعمل، بينما أُغلقت بعض منشآت المصب في المجمع. وتدرس الشركة تأثير ذلك على عملياتها، وكيفية وتوقيت عودة منشآت المصب المذكورة إلى العمل، بما في ذلك تداعيات الضرر على نتائجها المالية.في غضون ذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 2.8% في بورصة تل أبيب بعد الإعلان عن إصابتها بصاروخ إيراني.