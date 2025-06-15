Advertisement

عربي-دولي

شركة "بازان" الإسرائيلية تعلن إصابة أحد أنابيب مصافي التكرير في حيفا

Lebanon 24
15-06-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1376062-638855870336636718.png
Doc-P-1376062-638855870336636718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت شركة "بازان" الإسرائيلية لتكرير النفط، صباح اليوم الأحد، إصابة أحد أنابيب مصافي التكرير في مدينة حيفا شمال إسرائيل بصاروخ إيراني.
Advertisement

ووفق موقع "واينت" فقد أبغت شركة بازان بورصة تل أبيب أن وابل الصواريخ على حيفا والمناطق الشمالية خلال نهاية الأسبوع أصاب أيضا منشآت بازان (مصافي التكرير).

وذكرت الشركة أنه "نتيجة للهجوم الصاروخي على شمال البلاد خلال نهاية الأسبوع، تضررت خطوط الأنابيب وخطوط النقل بين المنشآت في مجمع بازان بشكل موضعي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية".

ولفت الموقع إلى أن منشآت التكرير لا تزال تعمل، بينما أُغلقت بعض منشآت المصب في المجمع. وتدرس الشركة تأثير ذلك على عملياتها، وكيفية وتوقيت عودة منشآت المصب المذكورة إلى العمل، بما في ذلك تداعيات الضرر على نتائجها المالية.

 في غضون ذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 2.8% في بورصة تل أبيب بعد الإعلان عن إصابتها بصاروخ إيراني.
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران
lebanon 24
15/06/2025 14:54:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة بزان للبترول الإسرائيلية: القصف الإيراني الليلة الماضية ألحق أضرارا بمصفاة البترول وتمديداتها بخليج حيفا
lebanon 24
15/06/2025 14:54:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: الحرس الثوري يخطط اليوم لاستهداف منشآت طاقة ومصافي تكرير إسرائيلية
lebanon 24
15/06/2025 14:54:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النفط الإيرانية: مصفاة تكرير أصفهان تواصل نشاطها بشكل كامل بدون أي حوادث أو هجمات
lebanon 24
15/06/2025 14:54:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:22 | 2025-06-14
07:42 | 2025-06-15
07:29 | 2025-06-15
07:25 | 2025-06-15
07:06 | 2025-06-15
07:00 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24