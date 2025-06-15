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عربي-دولي

الثلاثاء المقبل... إيران تشيّع قادتها

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:46
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أعلن مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران، الأحد، أن مراسم تشييع قادة الحرس الثوري والجيش الذين قتلوا بالهجوم الإسرائيلي الجمعة، ستقام الثلاثاء المقبل.
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وقال رئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في طهران حجة الإسلام والمسلمين محمودي، إن "مراسم تشييع مهيبة لشهداء جرائم الاحتلال الصهيوني ستقام صباح الثلاثاء الموافق 17 حزيران 2025، حيث تنطلق من ساحة الثورة الإسلامية باتجاه ساحة الحرية في طهران".

ومن بين المشيعين، قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، رئيس الأركان محمد باقري، وقائد القوة الجوفضائية أمير علي حاجي زادة.
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