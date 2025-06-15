الثلاثاء المقبل... إيران تشيّع قادتها

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أعلن مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في ، الأحد، أن مراسم تشييع قادة والجيش الذين قتلوا بالهجوم الجمعة، ستقام الثلاثاء المقبل.وقال رئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في حجة والمسلمين محمودي، إن "مراسم تشييع مهيبة لشهداء جرائم ستقام صباح الثلاثاء الموافق 17 حزيران 2025، حيث تنطلق من ساحة الإسلامية باتجاه ساحة الحرية في طهران".ومن بين المشيعين، قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، محمد باقري، وقائد القوة الجوفضائية أمير علي حاجي زادة.