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وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب استهداف إسرائيل لمصفاة "بارس الجنوبي"!

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:45
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن الضربة التي شنتها إسرائيل السبت على مصفاة في حقل بارس الجنوبي للغاز كانت محاولة "لتوسيع نطاق الحرب" خارج إيران.
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وقال عراقجي إن "جر النزاع إلى منطقة الخليج الفارسي هو خطأ استراتيجي كبير، والأرجح متعمد ويهدف إلى توسيع نطاق الحرب إلى خارج الأراضي الإيرانية".

واعتبر أن استهداف المصفاة المرتبطة بالحقل الضخم المشترك بين إيران وقطر كانت "خطوة بالغة الخطورة". (سكاي نيوز) 
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