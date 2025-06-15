وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب استهداف إسرائيل لمصفاة "بارس الجنوبي"!

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وقال إن "جر النزاع إلى منطقة الفارسي هو خطأ استراتيجي كبير، والأرجح متعمد ويهدف إلى توسيع نطاق الحرب إلى خارج الأراضي ".واعتبر أن استهداف المصفاة المرتبطة بالحقل الضخم المشترك بين إيران وقطر كانت "خطوة بالغة الخطورة". (سكاي نيوز)