إيران تعلن تسريب معلومات 40 طياراً إسرائيلياً شاركوا في الهجوم عليها

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أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، بتسريب معلومات 40 طيارا إسرائيليا شاركوا في الهجوم على .وقالت شبكة "إيرن بالعربية"، عملية اختراق إلكتروني استهدفت بيانات سرية لسلاح الجو في لدى ، أدت إلى تسريب معلومات حساسة تتعلق بـ40 طيارا إسرائيليا شاركوا في الهجوم على إيران.وقالت الشبكة إن البيانات المسربة تشمل: الاسم الكامل، العمر، الوحدة القتالية، الجوية، والدور الميداني لكل طيار، وهي تعد من أكثر المعلومات سرية في .وبحسب المعطيات، الطائرات التي استخدمت في الهجوم كانت من الطرازات التالية:• F-15I Ra’am• F-16I Sufa• F-35I Adirولفتت الشبكة إلى أن هذا التسريب يمثل ضربة استخباراتية قاسية لإسرائيل، حيث إن هويات الطيارين، خاصة من يتولون مهام قتالية، تعتبر من أعلى درجات السرية لكنها أصبحت الآن في قبضة إيران.