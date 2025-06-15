تصريح لافت من لواء مصري سابق: قصف تل أبيب غير مسبوق منذ 1948

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كشف اللواء ، الخبير الاستراتيجي ومدير المعنوية بالجيش المصري سابقا، أن القصف الذي تعرضت له أمس لم يحدث في تاريخ منذ عام 1948.خلال تصريحات تلفزيونية: "إن نام في الملجأ، ولم يحدث في تاريخ إسرائيل أن ملايين الأشخاص لجأوا إلى الملاجئ. كما أن عدد العمارات والأبراج التي تضررت لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل".وأشار إلى أن أرقى مناطق تل أبيب تعرضت لقصف مباشر بهذا الحجم لأول مرة منذ عام 1948، مؤكدا أن استغلت تفوقها في مجال تصنيع الصواريخ فائقة السرعة (الفرط صوتية).وأكد اللواء فرج أن الجانب أساء تقدير قدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى تفوق إيران كقوة عسكرية، حيث تحتل المرتبة 14 عالميا، بينما تقع إسرائيل في المرتبة 17.