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عربي-دولي
تصريح لافت من لواء مصري سابق: قصف تل أبيب غير مسبوق منذ 1948
Lebanon 24
15-06-2025
|
08:20
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كشف اللواء
سمير فرج
، الخبير الاستراتيجي ومدير
إدارة الشؤون
المعنوية بالجيش المصري سابقا، أن القصف الذي تعرضت له
تل أبيب
أمس لم يحدث في تاريخ
إسرائيل
منذ عام 1948.
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وقال فرج
خلال تصريحات تلفزيونية: "إن
نتنياهو
نام في الملجأ، ولم يحدث في تاريخ إسرائيل أن ملايين الأشخاص لجأوا إلى الملاجئ. كما أن عدد العمارات والأبراج التي تضررت لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل".
وأشار إلى أن أرقى مناطق تل أبيب تعرضت لقصف مباشر بهذا الحجم لأول مرة منذ عام 1948، مؤكدا أن
إيران
استغلت تفوقها في مجال تصنيع الصواريخ فائقة السرعة (الفرط صوتية).
وأكد اللواء فرج أن الجانب
الإسرائيلي
أساء تقدير قدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى تفوق إيران كقوة عسكرية، حيث تحتل المرتبة 14 عالميا، بينما تقع إسرائيل في المرتبة 17.
(روسيا اليوم)
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