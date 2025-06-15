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عربي-دولي

مع تصاعد القصف.. إيران تُخصص المدارس والمساجد كملاجئ

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:33
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، يوم الأحد، إنه يمكن للإيرانيين الاحتماء في المساجد والمدارس خلال الهجمات الإسرائيلية، وكذلك محطات مترو الأنفاق التي ستظل مفتوحة طوال الوقت اعتبارا من الليلة.
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وأضافت مهاجراني للتلفزيون الرسمي: "لا توجد أي مشكلة في توفير الغذاء والدواء والوقود".
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