مع تصاعد القصف.. إيران تُخصص المدارس والمساجد كملاجئ

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قالت المتحدثة باسم الحكومة ، ، إنه يمكن للإيرانيين الاحتماء في المساجد والمدارس خلال الهجمات ، وكذلك محطات مترو الأنفاق التي ستظل مفتوحة طوال الوقت اعتبارا من الليلة.وأضافت مهاجراني للتلفزيون الرسمي: "لا توجد أي مشكلة في توفير الغذاء والدواء والوقود".