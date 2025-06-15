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عربي-دولي

ماذا قال الرئيس الإيراني عن رد طهران على هجمات إسرائيل؟

Lebanon 24
15-06-2025 | 10:25
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قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأحد، إن رد طهران على الاعتداءات الإسرائيلية سيكون أكثر حسما وشدة.
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وأوضح بزشكيان: "إذا استمرت الأعمال العدائية الإسرائيلية فإن ردود طهران ستكون أكثر حسما وشدة".

وأضاف بزشكيان، أن الجيش الإيراني رد حتى الآن "بقوة وبشكل مناسب".

في المقابل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إيران بدفع "ثمن باهظ" بسبب ما وصفه بتعمد طهران استهداف المدنيين.

وقال نتنياهو في تصريح من بلدة "بات يام" التي طالتها الصواريخ الإيرانية: "إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية لقتلها المدنيين والنساء والأطفال عمدا".

وأضاف: "لو امتلكت إيران أسلحة نووية لسقطت على المدن الإسرائيلية. صواريخ إيران تهديد وجودي لإسرائيل".
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