ماذا قال الرئيس الإيراني عن رد طهران على هجمات إسرائيل؟

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وأوضح : "إذا استمرت الأعمال العدائية الإسرائيلية فإن ردود طهران ستكون أكثر حسما وشدة".وأضاف بزشكيان، أن الجيش رد حتى الآن "بقوة وبشكل مناسب".في المقابل، توعد ، في وقت سابق، بدفع "ثمن باهظ" بسبب ما وصفه بتعمد طهران استهداف المدنيين.وقال في تصريح من بلدة " " التي طالتها الصواريخ : "إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية لقتلها المدنيين والنساء والأطفال عمدا".وأضاف: "لو امتلكت إيران أسلحة نووية لسقطت على المدن الإسرائيلية. صواريخ إيران تهديد وجودي لإسرائيل".