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عربي-دولي
ماذا قال الرئيس الإيراني عن رد طهران على هجمات إسرائيل؟
Lebanon 24
15-06-2025
|
10:25
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قال
الرئيس الإيراني
،
مسعود بزشكيان
،
يوم الأحد
، إن رد
طهران
على الاعتداءات
الإسرائيلية
سيكون أكثر حسما وشدة.
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وأوضح
بزشكيان
: "إذا استمرت الأعمال العدائية الإسرائيلية فإن ردود طهران ستكون أكثر حسما وشدة".
وأضاف بزشكيان، أن الجيش
الإيراني
رد حتى الآن "بقوة وبشكل مناسب".
في المقابل، توعد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
في وقت سابق،
إيران
بدفع "ثمن باهظ" بسبب ما وصفه بتعمد طهران استهداف المدنيين.
وقال
نتنياهو
في تصريح من بلدة "
بات يام
" التي طالتها الصواريخ
الإيرانية
: "إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية لقتلها المدنيين والنساء والأطفال عمدا".
وأضاف: "لو امتلكت إيران أسلحة نووية لسقطت على المدن الإسرائيلية. صواريخ إيران تهديد وجودي لإسرائيل".
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