بتهمة التخابر مع إيران.. إسرائيل تعلن اعتقال شخصين

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وقالت الشرطة في بيان: "في عملية مشتركة لجهاز ووحدة اليمام، تم الليلة (15/6)، القبض على مواطنين إسرائيليَيْن، بشبهة التورط في قضية أمنية بإيعاز من جهات استخباراتية إيرانية"، وفق فرانس برس. أعلنت الأحد أنها ألقت القبض على إسرائيليَيْن بتهمة التخابر مع "خلال الأيام الأخيرة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).وقالت الشرطة في بيان: "في عملية مشتركة لجهاز ووحدة اليمام، تم الليلة (15/6)، القبض على مواطنين إسرائيليَيْن، بشبهة التورط في قضية أمنية بإيعاز من جهات استخباراتية إيرانية"، وفق فرانس برس.

كما أضافت أن هذا الحادث يأتي ضمن 22 قضية أحبطها الشاباك والشرطة منذ بداية الحرب بقطاع غزة في 7 تشرين الاول 2023 "في ظل محاولات متكررة من الاستخبارات لتجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدد "، على ما ورد في البيان.



إيران تعتقل "عضوين في خلية تابعة للموساد"

يأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة الإيرانية بوقت سابق الأحد أنها ألقت القبض على "عضوين في خلية تابعة للموساد" في إقليم البرز شمال البلاد.



وأوضحت الشرطة في بيان، أنه "بفضل جهود في شرطة البرز، أُلقي القبض على عضوين في خلية تابعة للموساد في البرز".



كما أضافت أن الشخصين "تورطا في تصنيع قنابل ومتفجرات ومعدات إلكترونية في مخبأ بمنطقة سافوجوبلا"، حسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.



"تعاون استخباراتي"

وكان جهاز استخبارات قد حذر، السبت، من أن أي تعاون استخباراتي مع ، أو التواصل مع أفراد مرتبطين بإسرائيل، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بأشد .



كما نبه في بيان "من تنفيذ أعمال ثقافية أو إعلامية أو دعائية تدعم ".



فيما اعتقلت السلطات الإيرانية 5 أشخاص في مدينة يزد وسط البلاد بتهمة التقاط صور والتعاون مع إسرائيل.



جاء ذلك، بعدما بثت إسرائيل يوم الجمعة الفائت مشاهد لعناصر من الموساد في الداخل يطلقون المسيرات نحو مواقع عسكرية.



وكان البلدان تبادلا على مدى الأيام الماضية سلسلة من الهجمات، بعدما نفذت إسرائيل عدة اغتيالات لكبار العسكريين، و14 عالما نوويا، ما يشي بوجود خرق استخباراتي كبير.