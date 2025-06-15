Advertisement

عربي-دولي

بتهمة التخابر مع إيران.. إسرائيل تعلن اعتقال شخصين

Lebanon 24
15-06-2025 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1376315-638856152575530832.jpg
Doc-P-1376315-638856152575530832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد أنها ألقت القبض على إسرائيليَيْن بتهمة التخابر مع إيران "خلال الأيام الأخيرة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
Advertisement

وقالت الشرطة في بيان: "في عملية مشتركة لجهاز الشاباك ووحدة اليمام، تم الليلة (15/6)، القبض على مواطنين إسرائيليَيْن، بشبهة التورط في قضية أمنية بإيعاز من جهات استخباراتية إيرانية"، وفق فرانس برس.
كما أضافت أن هذا الحادث يأتي ضمن 22 قضية أحبطها الشاباك والشرطة منذ بداية الحرب بقطاع غزة في 7 تشرين الاول 2023 "في ظل محاولات متكررة من الاستخبارات الإيرانية لتجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدد أمن الدولة"، على ما ورد في البيان.

إيران تعتقل "عضوين في خلية تابعة للموساد"
يأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة الإيرانية بوقت سابق الأحد أنها ألقت القبض على "عضوين في خلية تابعة للموساد" في إقليم البرز شمال البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنه "بفضل جهود وحدة الاستخبارات في شرطة البرز، أُلقي القبض على عضوين في خلية تابعة للموساد في البرز".

كما أضافت أن الشخصين "تورطا في تصنيع قنابل ومتفجرات ومعدات إلكترونية في مخبأ بمنطقة سافوجوبلا"، حسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

"تعاون استخباراتي"
وكان جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني قد حذر، السبت، من أن أي تعاون استخباراتي مع الموساد، أو التواصل مع أفراد مرتبطين بإسرائيل، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

كما نبه في بيان "من تنفيذ أعمال ثقافية أو إعلامية أو دعائية تدعم إسرائيل".

فيما اعتقلت السلطات الإيرانية 5 أشخاص في مدينة يزد وسط البلاد بتهمة التقاط صور والتعاون مع إسرائيل.

جاء ذلك، بعدما بثت إسرائيل يوم الجمعة الفائت مشاهد لعناصر من الموساد في الداخل الإيراني يطلقون المسيرات نحو مواقع عسكرية.

وكان البلدان تبادلا على مدى الأيام الماضية سلسلة من الهجمات، بعدما نفذت إسرائيل عدة اغتيالات لكبار القادة العسكريين، و14 عالما نوويا، ما يشي بوجود خرق استخباراتي كبير.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين اثنين في إيلات بشبهة التخابر مع إيران
lebanon 24
15/06/2025 21:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعتقل عددا من الأشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل
lebanon 24
15/06/2025 21:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن الشاباك: اعتقال إسرائيلي بتهمة ارتكاب مخالفات أمنية لصالح إيران
lebanon 24
15/06/2025 21:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم قاصر... إعتقال 3 أشخاص بتهمة التخطيط لعمليات لصالح "داعش" في إسرائيل
lebanon 24
15/06/2025 21:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:35 | 2025-06-15
14:33 | 2025-06-15
14:21 | 2025-06-15
13:18 | 2025-06-15
13:14 | 2025-06-15
13:00 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24