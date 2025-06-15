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عربي-دولي
سفارة واشنطن بالعراق: نحذر من تزايد احتمال أعمال عنف ضد الأميركيين
Lebanon 24
15-06-2025
|
14:45
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أعلنت السفارة الأميركية في
العراق
، الأحد، أنها على دراية بتزايد احتمالات وقوع أعمال عنف أو هجمات على الشركات المملوكة للأميركيين والأماكن التي يرتادها أميركيون.
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وحثت السفارة في بيان لها جميع
الأميركيين
في العراق على تجنب الأماكن التي يرتادها الأجانب وأي تجمعات أو حشود كبيرة، وفق
رويترز
.
يأتي ذلك فيما تبادلت كل من
إسرائيل
وإيران الهجمات لليوم الثالث على التوالي، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.
في حين هددت
كتائب
حزب الله
العراقية
باستهداف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة إذا تدخلت بالحرب بين
إيران
وإسرائيل.
كما اعتبرت في بيان الأحد أن
الحكومة العراقية
تتحمل مسؤولية وجوب إغلاق السفارة الأميركية في العاصمة
بغداد
.
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