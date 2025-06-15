سفارة واشنطن بالعراق: نحذر من تزايد احتمال أعمال عنف ضد الأميركيين

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وحثت السفارة في بيان لها جميع في العراق على تجنب الأماكن التي يرتادها الأجانب وأي تجمعات أو حشود كبيرة، وفق . أعلنت السفارة الأميركية في ، الأحد، أنها على دراية بتزايد احتمالات وقوع أعمال عنف أو هجمات على الشركات المملوكة للأميركيين والأماكن التي يرتادها أميركيون.وحثت السفارة في بيان لها جميع في العراق على تجنب الأماكن التي يرتادها الأجانب وأي تجمعات أو حشود كبيرة، وفق .

يأتي ذلك فيما تبادلت كل من وإيران الهجمات لليوم الثالث على التوالي، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.



في حين هددت باستهداف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة إذا تدخلت بالحرب بين وإسرائيل.



كما اعتبرت في بيان الأحد أن تتحمل مسؤولية وجوب إغلاق السفارة الأميركية في العاصمة .