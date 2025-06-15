في حالة واحدة... واشنطن ستنضم إلى اسرائيل في مواجهة ايران عسكرياً

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وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تواصل الضغط من أجل إشراك أميركا في الهجوم على ، وطلبت رسميا مساعدة في استهداف المنشأة النووية المبنية تحت الأرض. طلبت رسميا من مساعدتها في الهجوم على منشأة فوردو النووية ، كما طلبت مساعدة في الدفاع واعتراض الصواريخ الإيرانية، وفقاً لهيئة البث .وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تواصل الضغط من أجل إشراك أميركا في الهجوم على ، وطلبت رسميا مساعدة في استهداف المنشأة النووية المبنية تحت الأرض.

كما نقلت الهيئة عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في الحرب بين إيران وإسرائيل، لكنهم توقعوا طرح المسألة الليلة في حوار بين ونظيره الأميركي بيت هاغسث.



وقال مسؤولون إسرائيليون للهيئة إن الولايات المتحدة ستنضم إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في حالة واحدة، وهي إذا قصفت إيران أهدافا أميركية في .

وترى إسرائيل أنها يمكنها الاستمرار في الإضرار بالبرنامج حتى من دون مساعدة أميركية، فيما قالت مصادر إسرائيلية: "الولايات المتحدة تساعدنا في الدفاع، وهذا يكفي".