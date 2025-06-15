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عربي-دولي
بسبب إيران.. إسرائيل تقلص قواتها في غزة لأقل من النصف
Lebanon 24
15-06-2025
|
23:11
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يعمل الجيش
الإسرائيلي
على تقليص عدد قواته في
قطاع غزة
، ونقل جزء منها لتعزيز أمن الحدود الشمالية والشرقية، في ظل استمرار الحرب مع
إيران
، وفقا لصحيفة "هآرتس".
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ومن المتوقع أن يبقى في غزة خلال أيام أقل من نصف عدد الجنود الذين كانوا متمركزين بالقطاع قبل بدء الصراع مع إيران.
وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون للصحيفة، إن قرار إعادة نشر القوات "ينبع من القلق من أن وكلاء إيران الإقليميين قد يساعدونها في الصراع"، مؤكدين أن "الهدف المباشر هو إحباط أي محاولات لشن غارات على البلدات
الإسرائيلية
أو البنية التحتية العسكرية قرب المناطق الحدودية".
كما تسود مخاوف
في إسرائيل
من محاولات تسلل محتملة تنفذها فصائل مدعومة من إيران في المنطقة، بالإضافة إلى احتمال دخول
حزب الله
على خط القتال.
وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في التجمعات السكانية على طول الحدود مع
الأردن
وسوريا، لمنع محاولات التسلل، وفق "هآرتس". (سكاي نيوز عربية)
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