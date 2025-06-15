بسبب إيران.. إسرائيل تقلص قواتها في غزة لأقل من النصف

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ومن المتوقع أن يبقى في غزة خلال أيام أقل من نصف عدد الجنود الذين كانوا متمركزين بالقطاع قبل بدء الصراع مع إيران. يعمل الجيش على تقليص عدد قواته في ، ونقل جزء منها لتعزيز أمن الحدود الشمالية والشرقية، في ظل استمرار الحرب مع ، وفقا لصحيفة "هآرتس".ومن المتوقع أن يبقى في غزة خلال أيام أقل من نصف عدد الجنود الذين كانوا متمركزين بالقطاع قبل بدء الصراع مع إيران.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون للصحيفة، إن قرار إعادة نشر القوات "ينبع من القلق من أن وكلاء إيران الإقليميين قد يساعدونها في الصراع"، مؤكدين أن "الهدف المباشر هو إحباط أي محاولات لشن غارات على البلدات أو البنية التحتية العسكرية قرب المناطق الحدودية".



كما تسود مخاوف من محاولات تسلل محتملة تنفذها فصائل مدعومة من إيران في المنطقة، بالإضافة إلى احتمال دخول على خط القتال.



وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في التجمعات السكانية على طول الحدود مع وسوريا، لمنع محاولات التسلل، وفق "هآرتس". (سكاي نيوز عربية)