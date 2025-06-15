Advertisement

عربي-دولي

أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل

Lebanon 24
15-06-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1376539-638856514716841909.jpg
Doc-P-1376539-638856514716841909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، في البيان رقم 6 لعملية "الوعد الصادق 3"، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.
Advertisement
 
وأكد البيان أنه جرى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة الإسرائيلية باستخدام أساليب جديدة وقدرات معلوماتية وتجهيزية مطورة.

ولفت إلى أن الهجوم الجديد تسبب في إرباك الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات لإسرائيل لدرجة أن بعض أنظمتها الدفاعية أطلقت النار على بعضها.

وأكد الحرس الثوري في بيانه أن "صواريخ أصابت أهدافها بنجاح رغم الدعم الأميركي وامتلاك العدو تقنيات الدفاع الحديثة". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: نفّذنا قبل قليل موجة جديدة من الهجمات ضدّ الكيان الصهيوني أقوى وأكثر تدميراً من سابقاتها
lebanon 24
16/06/2025 08:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: سنرد على إسرائيل "بطريقة أكثر قوة وتدميرا" من الهجمات السابقة
lebanon 24
16/06/2025 08:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: العدو فشل في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية التي قمنا بها
lebanon 24
16/06/2025 08:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل
lebanon 24
16/06/2025 08:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:16 | 2025-06-16
01:12 | 2025-06-16
00:58 | 2025-06-16
00:37 | 2025-06-16
00:37 | 2025-06-16
00:33 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24