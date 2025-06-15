أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل

أعلن اليوم الاثنين، في البيان رقم 6 لعملية "الوعد الصادق 3"، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.

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وأكد البيان أنه جرى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة باستخدام أساليب جديدة وقدرات معلوماتية وتجهيزية مطورة.



ولفت إلى أن الهجوم الجديد تسبب في إرباك الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات لإسرائيل لدرجة أن بعض أنظمتها الدفاعية أطلقت النار على بعضها.



وأكد في بيانه أن "صواريخ أصابت أهدافها بنجاح رغم الدعم الأميركي وامتلاك العدو تقنيات الدفاع الحديثة". (روسيا اليوم)