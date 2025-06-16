بسبب حرب إيران - إسرائيل.. هذا ما شهدته أسعار النفط

ارتفعت أسعار استخدام ناقلات في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات، حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، على وقع التصعيد بين وإيران.

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وذكرت وكالة " نيوز" أن أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر ارتفعت بنسبة 15 بالمئة إلى 12.83 دولارا للطن، وفقاً لبيانات شركة الوساطة "ماريكس جروب".



كذلك، شهدت أسهم شركات ناقلات النفط ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صرحت إحدى أكبر الشركات المالكة للناقلات في العالم بأنها أصبحت أكثر حذرًا بشأن تأجير سفنها في المنطقة.



وضربت إسرائيل أهدافاً في أنحاء فجر الجمعة، بما في ذلك منشآت نووية وعسكرية، وشكلت هذه العملية تصعيداً كبيراً في المواجهة بين الخصمين، حيث تعهدت بأن "يدفع خصمها ثمناً باهظاً".



وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الزيادة في أسعار نقل النفط تعد علاوة مخاطرة، إذ سيمتنع مالكو السفن عن إرسال سفنهم إلى كالمعتاد، بحسب أنوب سينج الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة أويل بروكريدج، مضيفا "يُعدّ التهديد بالحرب في جوهريًا بالنسبة لأسعار الشحن".





وأعادت الهجمات إحياء المخاوف القائمة طويلة في أسواق النفط والشحن من أن إيران قد تُحاول إغلاق ، وهو ممرّ حيويّ لجزء كبير من إمدادات النفط في العالم.



كانت شركات الشحن، نيبون يوسن كيه.كيه، وميتسوي أو.إس.كيه لاينز، وكاواساكي كيسن كايشا من بين أوائل الشركات التي وجهت سفنها لتوخي الحذر بعد الضربات ضد إيران.



وفي أسواق ارتفعت أسهم شركات مثل كوسكو شيبينغ هولدينجز وتشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينج لناقلات النفط بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة. (سكاي نيوز عربية)



وفي ، قفز سهم فرونتلاين للنقل البحري بنسبة تصل إلى 7.9 بالمئة في تعاملات بورصة أوسلو.