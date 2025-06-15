في محيط قاعدة عين الأسد.. القوات الأميركية تسقط مسيّرة

أسقطت القوات الأميركية الأحد، طائرة مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة بالأنبار.

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وأكدت المصادر أن القوات الأميركية أسقطت المسيّرة بعد أن وصلت محيط .



جاء هذا بعدما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر عسكرية أميركية، أن القاعدة تعرضت إلى هجوم بثلاث طائرات مسيّرة، ، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها، دون تسجيل إصابات بشرية.



يأتي هذا بينما حذر الرئيس الأميركي من شن هجوم على المصالح الأميركية.



وكان قال في منشور على حسابه في "تروث سوشيال" الأحد، إن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة إذا تعرضت لهجوم.