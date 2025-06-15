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عربي-دولي

في محيط قاعدة عين الأسد.. القوات الأميركية تسقط مسيّرة

Lebanon 24
15-06-2025 | 23:56
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أسقطت القوات الأميركية  الأحد، طائرة مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد بالأنبار.
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وأكدت المصادر أن القوات الأميركية أسقطت المسيّرة بعد أن وصلت محيط القاعدة.

جاء هذا بعدما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر عسكرية أميركية، أن القاعدة تعرضت إلى هجوم بثلاث طائرات مسيّرة، صباح الأحد، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها، دون تسجيل إصابات بشرية.

يأتي هذا بينما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من شن هجوم على المصالح الأميركية.

وكان ترامب قال في منشور على حسابه في "تروث سوشيال" الأحد، إن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة إذا تعرضت لهجوم.
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