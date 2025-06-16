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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يقصف مقرات للحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
16-06-2025
|
00:37
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بعد الضربات
الإيرانية
التي استهدف حيفا وتل أبيب خلال الساعات الماضية، أعلن الجيش
الإسرائيلي
أنه هاجم مقرات
فيلق القدس
التابع للحرس الثوري في العاصمة
طهران
.
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كما نشر على حسابه في إكس مقطعا لـ "استهداف مواقع عسكرية إيرانية منها منصات إطلاق صواريخ".
في المقابل، أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
في بيان اليوم أن البلاد تحتاج إلى الوحدة والتماسك أكثر من أي وقت مضى.
وشدد على ان
إسرائيل
لن تتمكن من هزيمة
إيران
بالقتل والاغتيال، مضيفا أن القوات الإيرانية "ستقف في وجه هؤلاء الجبناء" وفق وصفه. (العربية)
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