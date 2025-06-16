Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يقصف مقرات للحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
16-06-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1376568-638856564429684410.jpg
Doc-P-1376568-638856564429684410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الضربات الإيرانية التي استهدف حيفا وتل أبيب خلال الساعات الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقرات فيلق القدس التابع للحرس الثوري في العاصمة طهران.
Advertisement

كما نشر على حسابه في إكس مقطعا لـ "استهداف مواقع عسكرية إيرانية منها منصات إطلاق صواريخ".
 
في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بيان اليوم أن البلاد تحتاج إلى الوحدة والتماسك أكثر من أي وقت مضى. 
 
وشدد على ان إسرائيل لن تتمكن من هزيمة إيران بالقتل والاغتيال، مضيفا أن القوات الإيرانية "ستقف في وجه هؤلاء الجبناء" وفق وصفه. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
تعيين محمد باكبور قائداً للحرس الثوري الإيراني واللواء شادماني قائداً لمقرّ "خاتم الأنبياء المركزي"
lebanon 24
16/06/2025 10:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي
lebanon 24
16/06/2025 10:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري بأمر من المرشد الإيراني
lebanon 24
16/06/2025 10:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربات اسرائيلية عنيفة على قواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة زنجان
lebanon 24
16/06/2025 10:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-06-16
03:00 | 2025-06-16
03:28 | 2025-06-16
03:24 | 2025-06-16
02:55 | 2025-06-16
02:54 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24