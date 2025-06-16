الجيش الإسرائيلي يقصف مقرات للحرس الثوري الإيراني

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كما نشر على حسابه في إكس مقطعا لـ "استهداف مواقع عسكرية إيرانية منها منصات إطلاق صواريخ". بعد الضربات التي استهدف حيفا وتل أبيب خلال الساعات الماضية، أعلن الجيش أنه هاجم مقرات التابع للحرس الثوري في العاصمة .كما نشر على حسابه في إكس مقطعا لـ "استهداف مواقع عسكرية إيرانية منها منصات إطلاق صواريخ".

في المقابل، أكد في بيان اليوم أن البلاد تحتاج إلى الوحدة والتماسك أكثر من أي وقت مضى.

وشدد على ان لن تتمكن من هزيمة بالقتل والاغتيال، مضيفا أن القوات الإيرانية "ستقف في وجه هؤلاء الجبناء" وفق وصفه. (العربية)