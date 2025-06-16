على مواقع التواصل الاجتماعي.. حرب من نوع آخر بين طهران وتل أبيب

على مدى الأيام الماضية دأبت كل من وإيران على بث مقاطع مصورة تثبت فعالية عملياتهما ضد بعضهما البعض.

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فقد عمد كل طرف إلى توثيق ما وصفها بضرباته الناجحة وبثها على وفي ، في حرب من نوع آخر، عتادها الإنترنت هذه المرة.



إذ نشرت خلال الساعات الماضية صورًا ثلاثية الأبعاد لمراكز عسكرية واستخباراتية إسرائيلية وصفتها بـ "الحساسة"، معلنة أنها باتت أهدافًا مشروعة للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في الأيام المقبلة.

بدوره، بث التلفزيون أمس تفاصيل عن ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة تابعة للإسرائيليين في ، للدلالة على نجاح السلطات في السيطرة على الاختراقات الكبيرة التي ظهرت خلال الفترة الماضية في قلب البلاد.



أما إسرائيل فانتهجت كذلك أسلوباً مشابهاً، وعمدت إلى بث العديد من اللقطات التي تثبت نجاح حملتها، من بينها نشر مقطع يوثق إلقاء القبض على إسرائيليين اثنين بتهمة تنفيذ مهام لصالح المخابرات .

كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد لاستهداف المنشآت النووية، تحت عنوان "الصور لا تكذب".

في حين حث الجيش المواطنين على عدم تصوير لحظات الاستهداف الإيرانية أو مواقع الضربات في البلاد، قائلاً "العدو يراقب هذه اللقطات لتحسين قدرات تأثيره".



كذلك أعلنت البدء في إبعاد الصحفيين من وسائل الإعلام الدولية الذين كانوا يبثون بشكل مباشر لحظات سقوط الصواريخ في حيفا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.



يشار إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي شنت إسرائيل سلسلة هجمات على مواقع عدة في إيران، شملت منشآت نووية ومحطات نفط فضلا عن مواقع عسكرية ومخازن صواريخ، فيما ردت إيران مطلقة مئات الصواريخ الباليستية والمسيرات.



في حين أدت المواجهة بين الجانبين حتى الآن إلى مقتل نحو 250 إيرانياً وفق تقديرات إيرانية رسمية، وأقل من 20 إسرائيلياً.