Advertisement

عربي-دولي

على مواقع التواصل الاجتماعي.. حرب من نوع آخر بين طهران وتل أبيب

Lebanon 24
16-06-2025 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1376578-638856576396460008.jpg
Doc-P-1376578-638856576396460008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على مدى الأيام الماضية دأبت كل من إسرائيل وإيران على بث مقاطع مصورة تثبت فعالية عملياتهما ضد بعضهما البعض.
Advertisement
فقد عمد كل طرف إلى توثيق ما وصفها بضرباته الناجحة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، في حرب من نوع آخر، عتادها الإنترنت هذه المرة.

إذ نشرت إيران خلال الساعات الماضية صورًا ثلاثية الأبعاد لمراكز عسكرية واستخباراتية إسرائيلية وصفتها بـ "الحساسة"، معلنة أنها باتت أهدافًا مشروعة للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في الأيام المقبلة.
بدوره، بث التلفزيون الإيراني أمس تفاصيل عن ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة تابعة للإسرائيليين في طهران، للدلالة على نجاح السلطات في السيطرة على الاختراقات الإسرائيلية الكبيرة التي ظهرت خلال الفترة الماضية في قلب البلاد.

أما إسرائيل فانتهجت كذلك أسلوباً مشابهاً، وعمدت إلى بث العديد من اللقطات التي تثبت نجاح حملتها، من بينها نشر مقطع يوثق إلقاء الشاباك القبض على إسرائيليين اثنين بتهمة تنفيذ مهام لصالح المخابرات الإيرانية.
كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد لاستهداف المنشآت النووية، تحت عنوان "الصور لا تكذب".
في حين حث الجيش الإسرائيلي المواطنين على عدم تصوير لحظات الاستهداف الإيرانية أو مواقع الضربات في البلاد، قائلاً "العدو يراقب هذه اللقطات لتحسين قدرات تأثيره".

كذلك أعلنت الشرطة الإسرائيلية البدء في إبعاد الصحفيين من وسائل الإعلام الدولية الذين كانوا يبثون بشكل مباشر لحظات سقوط الصواريخ في حيفا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

يشار إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي شنت إسرائيل سلسلة هجمات على مواقع عدة في إيران، شملت منشآت نووية ومحطات نفط فضلا عن مواقع عسكرية ومخازن صواريخ، فيما ردت إيران مطلقة مئات الصواريخ الباليستية والمسيرات.

في حين أدت المواجهة بين الجانبين حتى الآن إلى مقتل نحو 250 إيرانياً وفق تقديرات إيرانية رسمية، وأقل من 20 إسرائيلياً.
مواضيع ذات صلة
الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تعليق جميع رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى إشعار آخر
lebanon 24
16/06/2025 10:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية: نطالب بعدم تداول صور الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي
lebanon 24
16/06/2025 10:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قطاع المرأة في تيار العزم نظم لقاء تفاعليّا حول منصات التّواصل الاجتماعيّ
lebanon 24
16/06/2025 10:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي صفارات إنذار في القدس وتل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
lebanon 24
16/06/2025 10:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-06-16
03:00 | 2025-06-16
03:28 | 2025-06-16
03:24 | 2025-06-16
02:55 | 2025-06-16
02:54 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24