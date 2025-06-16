بعد تعرض السفارة الأميركية في تل أبيب لأضرار طفيفة.. هذا ما كشفه السفير

أعلن السفير الأميركي مايك هاكابي أن أضرارا طفيفة في الممتلكات لحقت بمكتب السفارة في في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية بالقرب من مقر تابع للسفارة.

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وقال هاكابي في منشور على منصة "إكس": "ستبقى الأميركية في وقنصليتها مغلقة اليوم، حيث لا يزال الاحتماء ساريا".



وأفاد بأنه "سجلت بعض الأضرار الطفيفة نتيجة ضربات صاروخية إيرانية بالقرب من في تل أبيب"، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات بين الموظفين ".

وأفاد موقع Ynet في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأميركية في مدينة تل أبيب. (روسيا اليوم)