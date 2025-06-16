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عربي-دولي

بعد تعرض السفارة الأميركية في تل أبيب لأضرار طفيفة.. هذا ما كشفه السفير

Lebanon 24
16-06-2025 | 01:37
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أعلن السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي أن أضرارا طفيفة في الممتلكات لحقت بمكتب السفارة في تل أبيب في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية بالقرب من مقر تابع للسفارة.
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وقال هاكابي في منشور على منصة "إكس": "ستبقى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل وقنصليتها مغلقة اليوم، حيث لا يزال الاحتماء ساريا".

وأفاد بأنه "سجلت بعض الأضرار الطفيفة نتيجة ضربات صاروخية إيرانية بالقرب من مكتب السفارة في تل أبيب"، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات بين الموظفين الأميركيين".
 
وأفاد موقع Ynet الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأميركية في مدينة تل أبيب. (روسيا اليوم) 
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