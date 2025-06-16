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عربي-دولي

كم ستستمر الحرب بين إسرائيل وإيران؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:33
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فيما أحجم المسؤولون الإسرائيليون عن التوضيح المدة الزمنية التي ستستغرقها الحرب ضد إيران، رجح دبلواسي غربي رفيع أن تطول لعدة أسابيع.
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وقال الدبلوماسي الذي رفض الافصاح عن اسمه، في بروكسيل اليوم الإثنين "نتوقع استمرار الحرب أسابيع قليلة ولا تعلم الآن تداعياتها أو نتيجتها بالنسبة إلى البرنامج النووي الإيراني"

كما أوضح أن "مخزون الصواريخ الايرانية يظل محدودا مهما كانت قدرات تصنيعها، ما سيؤثر في أمد المواجهة". 
 
إلى ذلك، اعتبر أنه "في حال توقفت هجمات اسرائيل دون تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل فستخسر سياسياً".

وأكد أنه "من المبكر جدا التكهن بنتائج الصراع بين أجهزة صنع القرار في ايران". 
 
كما رأى أن الجبهة الاسرائيلية "لن تتفكك مهما ارتفعت الخسائر البشرية لأن تل أبيب تعتبر طهران خطرا وجودوديا بدليل تحملها كافة الخسائر الناجمة عن حرب غزة". (العربية)
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