آخر مفاجأة من إيران.. مقربون من خامنئي يسعون لمغادرة البلاد

ذكر موقع " انترناشيونال" أنَّ علي أصغر ، ، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار الآخرين في إيران، يتواصلون حالياً مع مسؤولين روس لتأمين خروجهم وعائلاتهم من البلاد، في حال تفاقم الوضع.

Advertisement

وكشفت المعلومات أن مسؤولاً روسياً رفيع المستوى اتصل بحجازي، وأكّد له أنه في حال تدهور الأوضاع، سيتم إخراجه وعائلته عبر ممر آمن من إيران.

ووفقاً للمعلومات، فقد تلقى مسؤولون كبار آخرون في النظام الإيراني اتصالات مماثلة، فيما يعمل بعضهم على تحديد مسارات خروجهم النهائية.

وكان صرّح بأن بلاده تمتلك مؤشرات على أن "كبار قادة النظام الإيراني يحزمون أمتعتهم استعداداً للمغادرة".

وقال ، السبت، في رسالة مصورة باللغة إن قادة النظام الإيراني "أحسّوا بما هو قادم".

وأضاف: "سأخبركم بما كان سيحدث لو لم نتحرك. كانت لدينا معلومات بأن هذا النظام كان ينوي تسليم أسلحة نووية قيد التطوير إلى قواته الإرهابية، وهذا كان سيشكل تهديداً للعالم بأسره".

وأكد نتنياهو أن الهجوم على إيران تمَّ بدعم واضح من الرئيس الأميركي، . (إيران انترناشيونال)

