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عربي-دولي

آخر مفاجأة من إيران.. مقربون من خامنئي يسعون لمغادرة البلاد

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:38
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ذكر موقع "إيران انترناشيونال" أنَّ علي أصغر حجازي، رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار الآخرين في إيران، يتواصلون حالياً مع مسؤولين روس لتأمين خروجهم وعائلاتهم من البلاد، في حال تفاقم الوضع.
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وكشفت المعلومات أن مسؤولاً روسياً رفيع المستوى اتصل بحجازي، وأكّد له أنه في حال تدهور الأوضاع، سيتم إخراجه وعائلته عبر ممر آمن من إيران.
ووفقاً للمعلومات، فقد تلقى مسؤولون كبار آخرون في النظام الإيراني اتصالات مماثلة، فيما يعمل بعضهم على تحديد مسارات خروجهم النهائية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح بأن بلاده تمتلك مؤشرات على أن "كبار قادة النظام الإيراني يحزمون أمتعتهم استعداداً للمغادرة".
وقال نتنياهو، السبت، في رسالة مصورة باللغة الإنكليزية إن قادة النظام الإيراني "أحسّوا بما هو قادم".
وأضاف: "سأخبركم بما كان سيحدث لو لم نتحرك. كانت لدينا معلومات بأن هذا النظام كان ينوي تسليم أسلحة نووية قيد التطوير إلى قواته الإرهابية، وهذا كان سيشكل تهديداً للعالم بأسره".
وأكد نتنياهو أن الهجوم الإسرائيلي على إيران تمَّ بدعم واضح من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. (إيران انترناشيونال)
 
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