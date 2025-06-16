إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بعشرات المسيّرات من طراز "آرش"

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أعلن قائد في الجيش ، العميد ، عن إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز "آرش" باتجاه أهداف داخل ، في إطار الرد على الهجوم على .وقال إن وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات البرية نفذت خلال الساعات الـ48 الماضية عملية إطلاق واسعة استهدفت مواقع تابعة لـ " " في الأراضي المحتلة، بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الواسع الذي نفذته القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.وأوضح أن الطائرات الانتحارية من طراز "آرش"، والمزودة برؤوس حربية مضادة للتحصينات، أصابت أهدافها بدقة في مناطق حساسة داخل المدن .وتتميز طائرات "آرش" المسيرة بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر وقدرة تدميرية عالية، مما يمكنها من استهداف المنشآت الاستراتيجية وإلحاق أضرار كبيرة بالتحصينات.