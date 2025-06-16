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إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بعشرات المسيّرات من طراز "آرش"

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:40
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أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، عن إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز "آرش" باتجاه أهداف داخل إسرائيل، في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على إيران.
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وقال حيدري إن وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات البرية نفذت خلال الساعات الـ48 الماضية عملية إطلاق واسعة استهدفت مواقع تابعة لـ "الكيان الصهيوني" في الأراضي المحتلة، بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الواسع الذي نفذته القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن الطائرات الانتحارية من طراز "آرش"، والمزودة برؤوس حربية مضادة للتحصينات، أصابت أهدافها بدقة في مناطق حساسة داخل المدن الإسرائيلية.

وتتميز طائرات "آرش" المسيرة بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر وقدرة تدميرية عالية، مما يمكنها من استهداف المنشآت الاستراتيجية وإلحاق أضرار كبيرة بالتحصينات.
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