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دقّ الدكتور ألكسندر سيميونوف، رئيس معهد "فيروم" الروسي المتخصص في بحوث العدوى الفيروسية، ناقوس الخطر بشأن فيروسات الميربيكو، محذرًا من إمكانية انتقالها إلى البشر في ، رغم أنها لم تتخطّ بعد "حاجز الأنواع".في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، شدد سيميونوف على أهمية الاستعداد العلمي والطبي لهذا النوع من الفيروسات، بدل الاستسلام للقلق، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت قدرة بعض الفيروسات على التكيّف تدريجيًا لعبور الحواجز البيولوجية بين الكائنات.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب دراسة نُشرت في مجلة ، تناولت نتائج أبحاث دقيقة أجريت على سلالة فرعية من فيروسات الميربيكو تُعرف باسم HKU5-1، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا داخل الأوساط العلمية بتتبع هذه السلالات ذات الطابع الحيواني. ووفقا له فإن احتمال انتقال بين الأنواع إلى البشر وارد نظريا، ولكن استنادا إلى المعلومات المتوفرة، يبدو أن الانتشار الوبائي من شخص لآخر غير مرجح. إن الفيروس المسبب لمتلازمة التنفسية (MERS-CoV)، الذي اكتشف لأول مرة عام 2012، هو الممثل الوحيد المعروف لفيروسات الميربيكو القادرة على إصابة البشر.ويقول: سيميونوف: "عموما الناس عرضة للإصابة بفيروس ، ومسألة انتقاله من حيوان ثديي إلى آخر هي ببساطة مسألة وقت وتكرار المخالطة. فما مدى خطورته؟. من غير المرجح أن يكون بنفس خطورة العامل المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS). لكن انتشار فيروسات كورونا يمكن أن يتكرر وهذه ببساطة مسألة وقت فقط. لذلك يجب أن نكون مستعدين لهذا وألا نخاف".ويشير العالم، إلى أن 15 بالمئة من حالات نزلات البرد في موسم الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة والإنفلونزا هي فيروسات كورونا بالفعل. "لذلك علينا فقط أن نفهم ونعمل وندير من العملية، أي القوة الحامية للسكان - المناعة. لأنه عندما تكون الصحة جيدة يكون كل شيء على ما يرام". (روسيا اليوم)