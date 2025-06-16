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نتنياهو: أدعو سكان طهران إلى الإخلاء

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:32
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران، داعيا سكان العاصمة الإيرانية إلى الإخلاء.
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وخلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، قال نتنياهو: "سلاح الجو يسيطر على سماء طهران. نحن في طريقنا لتحقيق هدفينا: القضاء على التهديد النووي والقضاء على تهديد الصواريخ".

وأضاف: "نحن في طريقنا إلى النصر، وقد تم تحقيق ذلك بفضل طيارينا الأبطال، وأطقمنا الأرضية الرائعة، يقومون أيضا بعمل رائع".
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