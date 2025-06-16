نتنياهو: أدعو سكان طهران إلى الإخلاء

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قال ، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو في الجيش يسيطر على سماء ، داعيا سكان إلى الإخلاء.وخلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة ورئيس الأركان الجنرال ، قال : "سلاح الجو يسيطر على سماء طهران. نحن في طريقنا لتحقيق هدفينا: على التهديد والقضاء على تهديد الصواريخ".وأضاف: "نحن في طريقنا إلى النصر، وقد تم تحقيق ذلك بفضل طيارينا الأبطال، وأطقمنا الأرضية الرائعة، يقومون أيضا بعمل رائع".