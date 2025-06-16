كاتس يتراجع عن منشور أثار الجدل: أود توضيح ما هو بديهي

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أثار ، جدلا بعد أن توعد باستهداف المدنيين الإيرانيين، قائلا إن سكان سيدفعون ثمنا باهظا، ردا على التي استهدفت .وفي منشور ، كتب على "إكس": "لقد تحوّل دكتاتور طهران المتغطرس إلى قاتل جبان يطلق النار على المدنيين في الداخل الإسرائيلي لردع عن مواصلة هجومه الذي يدمر قدراته. سيدفع سكان طهران الثمن، وقريبا".وعقب هذا التصريح، انتشرت في وسائل التواصل مشاهد لشوارع في العاصمة طهران مكتظة بالسيارات والمدنيين الفارين من المدينة خوفا من التهديدات .وبعد الجدل الكبير، عاد كاتس وأوضح في منشور آخر قائلا إنه لم يقصد قصف المدنيين.وكتب قائلا "أود توضيح ما هو بديهي: لا نية لإلحاق الأذى بسكان طهران كما يفعل القاتل بسكان "، مشيرا إلى أن "سكان سيجبرون على إخلاء منازلهم بسبب الضربات الإسرائيلية التي ستستهدف مواقع عسكرية".