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عربي-دولي

كاتس يتراجع عن منشور أثار الجدل: أود توضيح ما هو بديهي

Lebanon 24
16-06-2025 | 09:02
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أثار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جدلا بعد أن توعد باستهداف المدنيين الإيرانيين، قائلا إن سكان طهران سيدفعون ثمنا باهظا، ردا على الغارات الإيرانية التي استهدفت تل أبيب.
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وفي منشور صباح اليوم، كتب كاتس على "إكس": "لقد تحوّل دكتاتور طهران المتغطرس إلى قاتل جبان يطلق النار على المدنيين في الداخل الإسرائيلي لردع جيش الدفاع الإسرائيلي عن مواصلة هجومه الذي يدمر قدراته. سيدفع سكان طهران الثمن، وقريبا".

وعقب هذا التصريح، انتشرت في وسائل التواصل مشاهد لشوارع في العاصمة طهران مكتظة بالسيارات والمدنيين الفارين من المدينة خوفا من التهديدات الإسرائيلية.

وبعد الجدل الكبير، عاد كاتس وأوضح في منشور آخر قائلا إنه لم يقصد قصف المدنيين.

وكتب قائلا "أود توضيح ما هو بديهي: لا نية لإلحاق الأذى بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل"، مشيرا إلى أن "سكان العاصمة الإيرانية سيجبرون على إخلاء منازلهم بسبب الضربات الإسرائيلية التي ستستهدف مواقع عسكرية".
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