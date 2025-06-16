ديبلوماسي إيرانيّ يُفجّر مفاجأة: مستعدّون للتخلي عن تخصيب اليورانيوم مقابل بقاء النظام

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زعم ديبلوماسي إيراني أنّ " والسياسية مستعدة للتخلي عن تخصيب اليورانيوم من أجل الحفاظ على النظام".وقال الديبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته، بحسب منصة "إيرانواير": "نحن بحاجة إلى حلّ يحفظ ماء الوجه".وأوضح أن "الأولوية الحقيقية للمرشد والحكومة هي البقاء". وأضاف "أن الهجمات المستمرة ضدّ الجيش الإيرانيّ والقوات الأمنية والاقتصاد والمعنويات العامة، ستضعف في نهاية المطاف الحكومة".وأشار إلى أن "الجيش الإيرانيّ والحرس الثوري سيفقدان السيطرة على الوضع حتمًا، ولا أحد يعلم ما قد يحدث لاحقًا". وقال "لا نريد تكرار خطأ حسين. نحن مستعدون للتفاوض".وعندما سُئل عما إذا كان إصرار تطوير برنامج نووي يُبرّر الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أكد أنّ "البرنامج سلمي".وأردف قائلا: "مهما حدث في الماضي فإننا نعيش واقعا جديدا الآن، والأولوية هي لإنقاذ النظام ومنع تدمير بلدنا".واعتبر أن "الرئيس الأميركي هو الشخص الوحيد على حلّ الوضع".وختم حديثه قائلا: "قادتنا، بمن فيهم السيّد ، مستعدون للتفاوض على اتفاق حقيقي الآن". (العربية)