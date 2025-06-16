ديبلوماسي إيرانيّ يُفجّر مفاجأة: مستعدّون للتخلي عن تخصيب اليورانيوم مقابل بقاء النظام

زعم ديبلوماسي إيراني أنّ "القيادة العسكرية
والسياسية الإيرانية
مستعدة للتخلي عن تخصيب اليورانيوم من أجل الحفاظ على النظام".
وقال الديبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته، بحسب منصة "إيرانواير": "نحن بحاجة إلى حلّ يحفظ ماء الوجه".
وأوضح أن "الأولوية الحقيقية للمرشد علي خامنئي
والحكومة هي البقاء". وأضاف "أن الهجمات الإسرائيلية
المستمرة ضدّ الجيش الإيرانيّ والقوات الأمنية والاقتصاد والمعنويات العامة، ستضعف في نهاية المطاف الحكومة".
وأشار إلى أن "الجيش الإيرانيّ والحرس الثوري سيفقدان السيطرة على الوضع حتمًا، ولا أحد يعلم ما قد يحدث لاحقًا". وقال "لا نريد تكرار خطأ صدام
حسين. نحن مستعدون للتفاوض".
وعندما سُئل عما إذا كان إصرار إيران على
تطوير برنامج نووي يُبرّر الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أكد أنّ "البرنامج الإيراني
سلمي".
وأردف قائلا: "مهما حدث في الماضي فإننا نعيش واقعا جديدا الآن، والأولوية هي لإنقاذ النظام ومنع تدمير بلدنا".
واعتبر أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب
هو الشخص الوحيد القادر
على حلّ الوضع".
وختم حديثه قائلا: "قادتنا، بمن فيهم السيّد خامنئي
، مستعدون للتفاوض على اتفاق حقيقي الآن". (العربية)