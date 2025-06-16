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إيران تدعو سكان تل أبيب للمغادرة بعد تحذير إسرائيلي لطهران

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:15
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أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان مدينة تل أبيب، داعيا إياهم إلى مغادرة المدينة بشكل عاجل، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
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وأكد الحرس الثوري استعداده لخوض "حرب طويلة وشاملة". وفي وقت سابق من الإثنين، قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إن "العالم سيرى خلال الأيام المقبلة في ميدان المعركة ابتكارات جديدة تقدمها إيران".

جاء ذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وقالت مصادر إيرانية، الإثنين، إن ما أطلق حتى الآن باتجاه إسرائيل من صواريخ ومسيرات لا يعد إلا "مجرد مزحة"، مؤكدة أن إيران لم تستخدم بعد مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة بشكل كامل.

وأضافت المصادر: "نحن جاهزون لكل المواقف. ما وصلكم حتى اللحظة من مسيرات وصواريخ ليس إلا مزحة. فنحن لم نستخدم مخزوننا الاستراتيجي بشكل كاف".

وتابعت: "سنخرج أسلحتنا الحديثة إلى الميدان حينما ذلك مناسبا فسنفعل. قريبا سترون بأم أعينكم حقيقة القوة التي تمتلكهاالقوات المسلحة الإيرانية". (سكاي نيوز)
 
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