إيران تدعو سكان تل أبيب للمغادرة بعد تحذير إسرائيلي لطهران

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أصدر تحذيرا لسكان مدينة ، داعيا إياهم إلى مغادرة المدينة بشكل عاجل، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.وأكد استعداده لخوض "حرب طويلة وشاملة". وفي وقت سابق من الإثنين، قال مستشار إن "العالم سيرى خلال الأيام المقبلة في ميدان المعركة ابتكارات جديدة تقدمها ".جاء ذلك بعد وقت قصير من إصدار تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في .وقالت مصادر إيرانية، الإثنين، إن ما أطلق حتى الآن باتجاه إسرائيل من صواريخ ومسيرات لا يعد إلا "مجرد مزحة"، مؤكدة أن إيران لم تستخدم بعد مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة بشكل كامل.وأضافت المصادر: "نحن جاهزون لكل المواقف. ما وصلكم حتى اللحظة من وصواريخ ليس إلا مزحة. فنحن لم نستخدم مخزوننا الاستراتيجي بشكل كاف".وتابعت: "سنخرج أسلحتنا الحديثة إلى الميدان حينما ذلك مناسبا فسنفعل. قريبا سترون بأم أعينكم حقيقة القوة التي تمتلكهاالقوات المسلحة ". (سكاي نيوز)