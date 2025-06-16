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عربي-دولي
ترامب: إيران لن تربح هذه الحرب
Lebanon 24
16-06-2025
|
11:50
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الاثنين، إن
إيران
تريد إجراء محادثات بشأن خفض التصعيد مع
إسرائيل
، وعليها أن تفعل ذلك على الفور "قبل فوات الأوان".
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وأضاف
ترامب
للصحافيين خلال قمة
مجموعة السبع
في
كندا
"أقول إن إيران لن تربح هذه الحرب، وعليهم أن يجروا محادثات، وعليهم أن يتحدثوا على الفور قبل فوات الأوان".
في غضون ذلك، صاغ قادة مجموعة السبع مسودة بيان مشترك بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل، لم يوقع عليه الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب.
وتدعو مسودة البيان، إسرائيل وإيران إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي، حسب ما نقلت وكالة "
رويترز
" عن مصادر.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوقع على بيان مجموعة السبع الخاص بإسرائيل وإيران، وأكدت شبكة "CBS" أن ترامب لا ينوي التوقيع على البيان.
(العربية)
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