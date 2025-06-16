الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى إسرائيل

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وكتبت عبر موقعها الإلكتروني: "إن الوضع الأمني ، بما في ذلك والقدس، غير مستقر"، بعد إطلاق صواريخ إيرانية على في الأيام الأخيرة ردا على الهجمات التي بدأت الجمعة، بحسب "وكالةالصحافة ".