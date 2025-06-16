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عربي-دولي
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى إسرائيل
Lebanon 24
16-06-2025
|
11:42
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طلبت
واشنطن
من رعاياها عدم السفر إلى اسرائيل، مشيرة إلى "وجود نزاع مسلح وخطر حدوث هجوم إرهابي".
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وكتبت
وزارة الخارجية الأميركية
عبر موقعها الإلكتروني: "إن الوضع الأمني
في إسرائيل
، بما في ذلك
تل أبيب
والقدس، غير مستقر"، بعد إطلاق صواريخ إيرانية على
إسرائيل
في الأيام الأخيرة ردا على الهجمات
الإسرائيلية
التي بدأت الجمعة، بحسب "وكالةالصحافة
الفرنسية
".
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