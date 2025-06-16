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عربي-دولي

الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى إسرائيل

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:42
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طلبت واشنطن من رعاياها عدم السفر إلى اسرائيل، مشيرة إلى "وجود نزاع مسلح وخطر حدوث هجوم إرهابي".
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وكتبت وزارة الخارجية الأميركية عبر موقعها الإلكتروني: "إن الوضع الأمني في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس، غير مستقر"، بعد إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل في الأيام الأخيرة ردا على الهجمات الإسرائيلية التي بدأت الجمعة، بحسب "وكالةالصحافة الفرنسية". 
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