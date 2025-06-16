انتعاش في البورصات العربية بعد تراجع حاد بفعل توترات إيران وإسرائيل

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سجلت أبرز البورصات العربية ارتفاعات جماعية في تعاملات اليوم الإثنين، لتعوض جزئياً الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في جلسة الأحد، على وقع تصاعد التوترات الجيوسياسية في إثر المواجهة العسكرية بين وإسرائيل.وشهدت مؤشرات الأسواق تعافيًا ملحوظًا، في ظل تقييم المستثمرين لمخاطر التصعيد العسكري، وتوقعات بانضباط نسبي في تداعياته الاقتصادية المباشرة على المدى .وفيما يلي أبرز أداءات الأسواق عند منتصف جلسة الإثنين:-السعودية: ارتفع المؤشر بنسبة 1.56% ليصل إلى 10899.21 نقطة.-دبي: صعد المؤشر بنسبة 1.02% مسجلاً 5419.53 نقطة.-أبو ظبي: حقق المؤشر مكاسب بنسبة 0.24% ليصل إلى 9586.85 نقطة.-قطر: ارتفع المؤشر بنسبة 1.89% إلى 10480.92 نقطة.-الكويت: أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 1.75% عند 6854.23 نقطة (بيانات إغلاق 16 يونيو).-مصر: صعد مؤشر EGX 30 بنسبة 0.61% مسجلاً 31205.84 نقطة.ويأتي هذا الانتعاش في ظل ترقب المستثمرين لتطورات النزاع الإقليمي ومدى انعكاسه على أسواق والاقتصاد الكلي، فيما تسود حالة من الحذر في التعاملات تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ. (روسيا اليوم)