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رئيس مجلس النواب الأميركي يؤجل زيارته لإسرائيل

Lebanon 24
16-06-2025 | 15:50
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أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الاثنين، أنه أرجأ زيارته المقررة إلى إسرائيل في 22 يونيو (حزيران) لإلقاء كلمة أمام البرلمان (الكنيست)، وذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع.
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وقال جونسون في بيان: «نظراً للوضع المعقد الذي تشهده إيران وإسرائيل حالياً، قررنا أنا ورئيس (الكنيست أمير) أوحانا تأجيل الجلسة الخاصة للكنيست. ونتطلع إلى تحديد موعد جديد لها في المستقبل القريب، وندعو إلى شعب إسرائيل والشرق الأوسط».
(الشرق الأوسط)
 
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