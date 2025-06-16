رئيس مجلس النواب الأميركي يؤجل زيارته لإسرائيل

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أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي ، اليوم الاثنين، أنه أرجأ زيارته المقررة إلى في 22 يونيو (حزيران) لإلقاء كلمة أمام (الكنيست)، وذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع.وقال في بيان: «نظراً للوضع المعقد الذي تشهده وإسرائيل حالياً، قررنا أنا ورئيس (الكنيست أمير) أوحانا تأجيل الجلسة الخاصة للكنيست. ونتطلع إلى تحديد موعد جديد لها في القريب، وندعو إلى شعب إسرائيل والشرق الأوسط».