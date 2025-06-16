بعد ساعات من اندلاع الحرب... إلى أين نُقل خامنئي وعائلته؟

Advertisement

وذكرت المصادر أن كافة أفراد عائلة ، بما فيهم نجله مجتبی، موجودون في المخبأ، وهو إجراء احترازي يأتي في ظل الهجمات الجوية التي طالت مواقع حساسة في قلب .يأتي ذلك بعد إعلان محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن المواجهة العسكرية مع ستستمر، مؤكدًا أن طهران اتخذت "إجراءات دفاعية" لمواجهة الهجمات الإسرائيلية.وفي سياق متصل، نقلت وكالة " " عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأمريكي السابق رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، مشيرين إلى أن لا تناقش استهداف القيادة طالما لم يتم استهداف من قبل إيران.