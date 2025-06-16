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عربي-دولي
بعد ساعات من اندلاع الحرب... إلى أين نُقل خامنئي وعائلته؟
Lebanon 24
16-06-2025
|
15:55
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أفادت مصادر مطّلعة لـ قناة "
إيران
إنترناشيونال"، بأن المرشد
الإيراني
علي خامنئي
تم نقله مع عائلته إلى ملجأ محصّن تحت الأرض في منطقة لويزان
شمال شرق
العاصمة، بعد ساعات من بدء
الغارات
الجوية
الإسرائيلية
في فجر يوم الجمعة الماضي.
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وذكرت المصادر أن كافة أفراد عائلة
خامنئي
، بما فيهم نجله مجتبی، موجودون في المخبأ، وهو إجراء احترازي يأتي في ظل الهجمات الجوية التي طالت مواقع حساسة في قلب
طهران
.
يأتي ذلك بعد إعلان محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن المواجهة العسكرية مع
إسرائيل
ستستمر، مؤكدًا أن طهران اتخذت "إجراءات دفاعية" لمواجهة الهجمات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "
رويترز
" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب
رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، مشيرين إلى أن
الولايات المتحدة
لا تناقش استهداف القيادة
الإيرانية
طالما لم يتم استهداف
الأميركيين
من قبل إيران.
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