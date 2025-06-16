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عربي-دولي

ألمانيا تتحرّك لإجلاء رعاياها من إسرائيل بمساعدة أردنية

Lebanon 24
16-06-2025 | 16:35
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قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنها سوف تنظم رحلات جوية لمواطني ألمانيا لمغادرة إسرائيل عبر الأردن، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
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وقالت الوزارة إنه يجري تنظيم رحلات جوية مستأجرة من العاصمة الأردنية عمان إلى مدينة فرانكفورت في غرب ألمانيا بعد غد الأربعاء، حيث إن المجال الجوي الإسرائيلي مغلق حالياً بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت أن الألمان الذين يسعون إلى مغادرة إسرائيل يجب عليهم تنظيم انتقالهم إلى الأردن بشكل مستقل، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وستتم مشاركة المعلومات حول حجز المقاعد وتفاصيل أخرى للرحلة في وقت لاحق.

وقالت وزيرة التنمية ريم العبلي - رادوفان، اليوم الاثنين، إن ألمانيا «تركز على الدبلوماسية» لحل النزاع، مضيفة أنها «قلقة للغاية من نشوب حريق في الشرق الأوسط».

ودعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الألمان في المنطقة إلى التسجيل في القائمة الألمانية لمنع الأزمات، والمعروفة باسم التسجيل الإلكتروني للألمان في الخارج، بحيث يمكن الاتصال بهم مباشرة.

وقال المتحدث: «بالنسبة لإسرائيل، يمكنني أن أبلغكم بأن قائمة التسجيل الإلكتروني للألمان في الخارج تضخمت إلى قرابة 4 آلاف شخص في الوقت الحالي، لذا فإن الأرقام هناك ترتفع». وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على إيران، حيث يوجد أقل من ألف شخص. (الشرق الأوسط)
 
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