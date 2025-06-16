Advertisement

عربي-دولي

ترامب: على الجميع إخلاء طهران فوراً

Lebanon 24
16-06-2025 | 18:34
A-
A+
Doc-P-1377183-638857217584809486.jpg
Doc-P-1377183-638857217584809486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه كان ينبغي على إيران التوقيع على الاتفاق بشأن برنامجها النووي، داعياً الجميع لإخلاء طهران فوراً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ترتفع بعد تصريح ترامب بضرورة إخلاء طهران
lebanon 24
17/06/2025 04:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان تل أبيب إلى "إخلائها فوراً"
lebanon 24
17/06/2025 04:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي: أصدرتُ تعليمات للجيش بإصدار تحذيرات إخلاء لسكان طهران القريبين من منشآت إنتاج الأسلحة
lebanon 24
17/06/2025 04:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أدعو سكان طهران إلى الإخلاء
lebanon 24
17/06/2025 04:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-06-16
16:35 | 2025-06-16
16:01 | 2025-06-16
16:00 | 2025-06-16
15:55 | 2025-06-16
15:50 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24