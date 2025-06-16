ترامب يغادر قمة السبع مبكرا.. ما السبب؟

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، إن قطع حضوره القمة في بسبب "ما يحدث في ". أعلن ، الإثنين، أن الرئيس الأميركي سيغادر قمة مبكرا، ويعود إلى ليلا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، إن قطع حضوره القمة في بسبب "ما يحدث في ".

وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قضى يوما رائعا في قمة مجموعة السبع، حتى إنه وقع اتفاقية تجارية رئيسية مع المتحدة ورئيس الوزراء . الكثير تم إنجازه".

وأضافت: "لكن نظرا لما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول". (سكاي نيوز عربية)