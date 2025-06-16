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عربي-دولي

ترامب يغادر قمة السبع مبكرا.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:11
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أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع مبكرا، ويعود إلى واشنطن ليلا.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب قطع حضوره القمة في كندا بسبب "ما يحدث في الشرق الأوسط".
 
وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "قضى الرئيس ترامب يوما رائعا في قمة مجموعة السبع، حتى إنه وقع اتفاقية تجارية رئيسية مع المملكة المتحدة ورئيس الوزراء كير ستارمر. الكثير تم إنجازه".
 
وأضافت: "لكن نظرا لما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول". (سكاي نيوز عربية) 
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