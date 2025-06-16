بعد دعوته إلى "إخلاء طهران فوراً".. مسؤول في البيت الأبيض يوضح منشور ترامب الغامض

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أعلن مسؤول في ان منشور الرئيس الأميركي ، أمس الإثنين، الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء فورا"، يعكس "الضرورة الملحة لإيران للمشاركة في مفاوضات"، في ظل استمرار تصعيدها مع .وأضاف المسؤول لشبكة " إن" الإخبارية الأميركية، الإثنين، أن كان يتلقى تحديثات منتظمة من ماركو روبيو ومسؤولين آخرين طوال يوم الإثنين، أثناء تواجده في لحضور قمة .وكان ترامب كتب على منصة "تروث سوشال"، الإثنين، إن "على الجميع إخلاء طهران فورا".وأضاف: "كان يجب على التوقيع عندما طلبت منها التوقيع. يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".ولم يقدم ترامب أي تفاصيل حول منشوره.ويعيش نحو 10 ملايين شخص في العاصمة .وقبل المنشور بوقت قصير، أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته في أن إيران ستوقع في نهاية المطاف اتفاقا بشأن برنامجها .وقال للصحفيين أثناء لقائه رئيس الوزراء كير ستارمر في قمة السبع: "أعتقد أنه من الغباء من جانب إيران عدم التوقيع".وأضاف ترامب: "إيران موجودة في الواقع على طاولة المفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا سنفعل شيئا ما".(سكاي نيوز)