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عربي-دولي

التهديدات ترتفع في اليوم الخامس للحرب الاسرائيلية – الايرانية.. وترامب يترقب نتائج الدعوة للمفاوضات

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:34
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دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الخامس باستهداف الطيران الإسرائيلي العاصمة طهران وتأكيد مسؤول بهيئة الأركان الإسرائيلية أن إيران أصبحت مكشوفة تماما وأنهم يتحركون بحرية في أجوائها، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشروط إسرائيلية "لم تنضج بعد".
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أفادت وسائل إعلام رسمية، صباح الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، فيما تحدثت مواقع إخبارية إيرانية عن تعرض 3 مواقع في شمال شرقي طهران لمقذوفات إسرائيلية. وشوهد تصاعد للدخان في شرقي طهران بعد انفجار المقذوفات.


وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل.
وفي المقابل، أطلقت إيران اليوم الثلاثاء عددا محدودا من الصواريخ على مناطق شمال إسرائيل بحسب مصادر إسرائيلية، ودوت صفارات الإنذار في حيفا ونهاريا كما سُمع دوي انفجارات في مناطق شمال إسرائيل، وسمع كذلك دوي انفجار في تل أبيب، دون أنباء عن إصابات.

وكانت تصريحات الرئيس الأميركي هي الأبرز فجر اليوم حيث قال إن على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية فورا، دون أن يتضح سبب دعوته تلك. في حين نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض أن منشور ترامب بشأن إخلاء طهران الفوري يعكس إلحاحه على عودة إيران إلى المفاوضات.
وجاء الرد سريعا من الحرس الثوري الايراني حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله، أن جميع المدن والمرافق في إسرائيل ستعامل كأهداف عسكرية مشروعة.
وأكدت أنه طالب سكان المدن في إسرائيل بالإخلاء، موضحاً أن القوة الجوية الفضائية ستشن ضربات دقيقة على إسرائيل خلال ساعات.
كما توقّعت وسائل إعلام إسرائيلية المزيد من الهجمات الإيرانية خلال الساعات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات نيميتز ومجموعتها الضاربة إلى المنطقة لحماية مصالحها، لكنها أكدت أنها لم تشارك في أي ضربات على إيران.

هذا عسكرياً، أما ديبلوماسياً يناقش البيت الأبيض مع طهران إمكانية عقد اجتماع هذا الأسبوع، بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقا لما قالته 4 مصادر مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركية.


وحسب المصادر، فإن الهدف من اللقاء المقترح مناقشة مبادرة دبلوماسية تتضمن اتفاقا بشأن برنامج طهران النووي، وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.
ويمثل ذلك "محاولة أخيرة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لـ"تجنب الحرب والعودة إلى إبرام الصفقات"، وفق "أكسيوس".

وأكد مسؤول أميركي: "يتم بحث عقد اجتماع مع الإيرانيين هذا الأسبوع".

وقد يكون الاجتماع نقطة تحول حاسمة فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم للحرب إلى جانب إسرائيل، لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
 
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