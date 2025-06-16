التهديدات ترتفع في اليوم الخامس للحرب الاسرائيلية – الايرانية.. وترامب يترقب نتائج الدعوة للمفاوضات

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دخلت الحرب يومها الخامس باستهداف الطيران العاصمة طهران وتأكيد مسؤول بهيئة الأركان الإسرائيلية أن أصبحت مكشوفة تماما وأنهم يتحركون بحرية في أجوائها، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشروط إسرائيلية "لم تنضج بعد".أفادت وسائل إعلام رسمية، صباح الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، فيما تحدثت مواقع إخبارية إيرانية عن تعرض 3 مواقع في شمال شرقي طهران لمقذوفات إسرائيلية. وشوهد تصاعد للدخان في شرقي طهران بعد انفجار المقذوفات.وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بأنحاء .وفي المقابل، أطلقت إيران اليوم الثلاثاء عددا محدودا من الصواريخ على مناطق شمال إسرائيل بحسب مصادر إسرائيلية، ودوت صفارات الإنذار في حيفا ونهاريا كما سُمع دوي انفجارات في مناطق شمال إسرائيل، وسمع كذلك دوي انفجار في تل أبيب، دون أنباء عن إصابات.وكانت تصريحات الرئيس الأميركي هي الأبرز فجر اليوم حيث قال إن على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية فورا، دون أن يتضح سبب دعوته تلك. في حين نقلت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض أن منشور بشأن إخلاء طهران الفوري يعكس إلحاحه على عودة إيران إلى المفاوضات.وجاء الرد سريعا من الحرس الثوري الايراني حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله، أن جميع المدن والمرافق ستعامل كأهداف عسكرية مشروعة.وأكدت أنه طالب سكان المدن في إسرائيل بالإخلاء، موضحاً أن القوة الجوية الفضائية ستشن ضربات دقيقة على إسرائيل خلال ساعات.كما توقّعت وسائل إعلام إسرائيلية المزيد من الهجمات الإيرانية خلال الساعات المقبلة.وعلى صعيد آخر، أعلنت الأميركية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات نيميتز ومجموعتها الضاربة إلى المنطقة لحماية مصالحها، لكنها أكدت أنها لم تشارك في أي ضربات على إيران.هذا عسكرياً، أما ديبلوماسياً يناقش مع طهران إمكانية عقد اجتماع هذا الأسبوع، بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية عباس عراقجي، وفقا لما قالته 4 مصادر مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركية.وحسب المصادر، فإن الهدف من اللقاء المقترح مناقشة مبادرة دبلوماسية تتضمن اتفاقا بشأن برنامج طهران ، وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.ويمثل ذلك "محاولة أخيرة" من الرئيس الأميركي ، لـ"تجنب الحرب والعودة إلى إبرام الصفقات"، وفق "أكسيوس".وأكد مسؤول أميركي: "يتم بحث عقد اجتماع مع الإيرانيين هذا الأسبوع".وقد يكون الاجتماع نقطة تحول حاسمة فيما إذا كانت ستنضم للحرب إلى جانب إسرائيل، لتدمير البرنامج النووي الإيراني.