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عربي-دولي
مجموعة الـ7: إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا أبدا
Lebanon 24
16-06-2025
|
23:42
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دعا قادة
مجموعة السبع
، الثلاثاء، إلى "خفض التصعيد" الإقليمي بمنطقة
الشرق الأوسط
، وأكدت المجموعة في بيان أن "
إيران
لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا أبدا"، مشددة على أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، ومؤكدة على دعم المجموعة لإسرائيل.
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وقالت مجموعة السبع في بيانها بشأن الصراع
الإيراني
الإسرائيلي
: "نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ونؤكد دعمنا لأمن
إسرائيل
"، مضيفة: "نؤكد أيضا على أهمية حماية المدنيين".
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