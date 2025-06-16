مجموعة الـ7: إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا أبدا

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دعا قادة ، الثلاثاء، إلى "خفض التصعيد" الإقليمي بمنطقة ، وأكدت المجموعة في بيان أن " لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا أبدا"، مشددة على أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، ومؤكدة على دعم المجموعة لإسرائيل.وقالت مجموعة السبع في بيانها بشأن الصراع : "نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ونؤكد دعمنا لأمن "، مضيفة: "نؤكد أيضا على أهمية حماية المدنيين".