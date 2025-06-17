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عربي-دولي

ترامب: ماكرون لا يعرف سبب توجّهي الآن إلى واشنطن

Lebanon 24
17-06-2025 | 01:37
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "على خطأ" باعتقاده أن عودته المبكرة إلى واشنطن من أجل العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
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وقال ترامب: "ماكرون قال إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا للعودة إلى واشنطن من أجل العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وهذا خطأ".

وأوضح ترامب أن عودته المبكرة إلى واشنطن "لا علاقة لها بوقف لإطلاق النار" بين إسرائيل وإيران.

وأضاف الرئيس الأميركي "ماكرون ليست لديه أي فكرة عن سبب عودتي الآن إلى واشنطن".
 
وكان ماكرون قال في وقت سابق "إذا نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، فسيكون ذلك أمرا جيدا للغاية"، مؤكدا أن فرنسا ستدعم هذه الجهود. (سكاي نيوز عربية) 
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