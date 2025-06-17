ترامب: ماكرون لا يعرف سبب توجّهي الآن إلى واشنطن

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أكد الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، أن نظيره "على خطأ" باعتقاده أن عودته المبكرة إلى من أجل العمل على وقف إطلاق النار بين وإيران.وقال : "ماكرون قال إنني غادرت قمة في للعودة إلى واشنطن من أجل العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وهذا خطأ".وأوضح ترامب أن عودته المبكرة إلى واشنطن "لا علاقة لها بوقف لإطلاق النار" بين إسرائيل وإيران.وأضاف الرئيس الأميركي "ماكرون ليست لديه أي فكرة عن سبب عودتي الآن إلى واشنطن".