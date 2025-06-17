زيلينسكي: هجوم روسي عنيف جداً ليل أمس على اوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء إن أطلقت أكثر من 440 طائرة مسيرة و32 صاروخا لمهاجمة بلاده خلال الليل.وأضاف على موقع إكس “تواجه إحدى أفظع الهجمات. نحن على تواصل مع كل شركائنا على جميع المستويات الممكنة لضمان الرد بشكل مناسب. الإرهابيون هم من يجب أن يشعروا بالألم وليس الأبرياء”.