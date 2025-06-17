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عربي-دولي

زيلينسكي: هجوم روسي عنيف جداً ليل أمس على اوكرانيا

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:05
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن روسيا أطلقت أكثر من 440 طائرة مسيرة و32 صاروخا لمهاجمة بلاده خلال الليل.
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وأضاف زيلينسكي على موقع إكس “تواجه كييف إحدى أفظع الهجمات. نحن على تواصل مع كل شركائنا على جميع المستويات الممكنة لضمان الرد بشكل مناسب. الإرهابيون هم من يجب أن يشعروا بالألم وليس الأبرياء”.
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