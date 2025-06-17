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عربي-دولي
واشنطن أوقعت إيران في "الفخ".. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
17-06-2025
|
04:26
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نقلت
صحيفة وول ستريت جورنال
عن مسؤولين أوروبيين وعرب، أن
وزير الخارجية الإيراني
أبلغ عددا من الدبلوماسيين، أن "
ترامب
وويتكوف أوهما الإيرانيين بأن التفاوض على اتفاق نووي سيمنع هجوما إسرائيليا".
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كما أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة، أن المرشد
الإيراني
علي خامنئي وكبار مستشاريه لم يتوقعوا أن تشن
إسرائيل
ضربات جوية بهذا الحجم، أثناء انخراط
طهران
في مفاوضات مع
الأميركيين
.
وكانت
الولايات المتحدة
تستعد لخوض جولة محادثات جديدة مع الحكومة
الإيرانية
، حول تخصيب اليورانيوم، قبل أن تباغت إسرائيل بعمليات عسكرية واسعة اغتالت فيها أكبر قادة الحرس الثوري وأركان الجيش.
وقبل أسبوع بالضبط، في 10 حزيران، حذر نواب إيرانيون في بيان، من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تحويل المحادثات النووية إلى "فخ استراتيجي" لإيران.
وقبل أسبوع، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران بصدد تقديم مقترح للجانب الأميركي، مضيفة: "على أميركا أن تغتنم هذه الفرصة".
من جانبه، كشف الرئيس الأميركي، في تصريحات الثلاثاء، إن هدفه الحقيقي ليس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بل إنهاء البرنامج
النووي
الإيراني بالكامل.
وقال ترامب بشكل صريح: "أريد من
إيران
أن تتخلى بالكامل عن السلاح النووي".
وأضاف مشددا: "أنا لا أبحث عن وقف لإطلاق النار مع إيران، بل عن نهاية حقيقية لبرنامجها النووي". (سكاي نيوز عربية)
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