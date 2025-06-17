واشنطن أوقعت إيران في "الفخ".. صحيفة أميركية تكشف

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كما أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة، أن المرشد علي خامنئي وكبار مستشاريه لم يتوقعوا أن تشن ضربات جوية بهذا الحجم، أثناء انخراط في مفاوضات مع . نقلت عن مسؤولين أوروبيين وعرب، أن أبلغ عددا من الدبلوماسيين، أن " وويتكوف أوهما الإيرانيين بأن التفاوض على اتفاق نووي سيمنع هجوما إسرائيليا".كما أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة، أن المرشد علي خامنئي وكبار مستشاريه لم يتوقعوا أن تشن ضربات جوية بهذا الحجم، أثناء انخراط في مفاوضات مع .

وكانت تستعد لخوض جولة محادثات جديدة مع الحكومة ، حول تخصيب اليورانيوم، قبل أن تباغت إسرائيل بعمليات عسكرية واسعة اغتالت فيها أكبر قادة الحرس الثوري وأركان الجيش.



وقبل أسبوع بالضبط، في 10 حزيران، حذر نواب إيرانيون في بيان، من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تحويل المحادثات النووية إلى "فخ استراتيجي" لإيران.



وقبل أسبوع، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران بصدد تقديم مقترح للجانب الأميركي، مضيفة: "على أميركا أن تغتنم هذه الفرصة".

من جانبه، كشف الرئيس الأميركي، في تصريحات الثلاثاء، إن هدفه الحقيقي ليس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بل إنهاء البرنامج الإيراني بالكامل.



وقال ترامب بشكل صريح: "أريد من أن تتخلى بالكامل عن السلاح النووي".

وأضاف مشددا: "أنا لا أبحث عن وقف لإطلاق النار مع إيران، بل عن نهاية حقيقية لبرنامجها النووي". (سكاي نيوز عربية)