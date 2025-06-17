"بتكليفات خاصة" من بوتين.. زعيم كوريا الشمالية يستقبل شويغو

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ذكرت للأنباء، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي مستشار الأمن الرئاسي الروسي بالزعيم الكوري كيم يونغ أون، نقلا عن " ".ووصل مستشار الأمن الرئاسي الروسي إلى "بتكليفات خاصة" من .