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عربي-دولي

"بتكليفات خاصة" من بوتين.. زعيم كوريا الشمالية يستقبل شويغو

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:34
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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يلتقي مستشار الأمن الرئاسي الروسي سيرغي شويغو بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، نقلا عن "رويترز".
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ووصل مستشار الأمن الرئاسي الروسي إلى بيونغ يانغ "بتكليفات خاصة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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