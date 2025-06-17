الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا منصات صواريخ أرض أرض ومستودعات صواريخ في إيران". أعلن الجيش أنه واصل اليوم قصف عدة أهداف في ، وسط التصعيد المستمر منذ فجر يوم الجمعة بين البلدين.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا منصات صواريخ أرض أرض ومستودعات صواريخ في إيران".

وتابع المتحدث: "نواصل قصف كافة المنشآت النووية .. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".



كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي قصف التلفزيون "لأنه تابع للجيش" الإيراني، بحسب المتحدث.



كما كرر الجيش الإسرائيلي تأكيده أنه قتل من أسماه بـ" الإيراني الكبير" وذلك "في عملية دقيقة". (العربية)