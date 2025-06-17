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عربي-دولي

الصين تعلق على منشور ترامب بشأن "إخلاء" طهران!

Lebanon 24
17-06-2025 | 07:38
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية لين جيان إن صب الزيت على النار والتهديدات والضغوط لن تسهم في تخفيف التوتر بين إيران وإسرائيل.
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وأضاف أن هذا سيعمق الخلافات ويوسع نطاق الصراع بين طرفي النزاع. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد دعا في منشور على صفحته في منصة "تروث سوشيال" الجميع إلى "إخلاء" ومغادرة العاصمة الإيرانية طهران فورا. ثم نشر البيت الأبيض منشور الرئيس على منصة "إكس"، مبرزا باللون الأصفر دعوته للإخلاء الفوري.

وقال لين جيان في مؤتمر صحافي: "إن الوضع في الشرق الأوسط يشهد تصعيدا حادا مرة أخرى، وهو ما لا يخدم مصالح أي من الأطراف. إن صب الزيت على النار والتهديدات والضغوط لن تساعد في تخفيف التوتر، بل ستزيد من حدة الخلافات وتوسع نطاق الصراع."

كما أشار إلى أن الصين تحث جميع الأطراف المعنية، خاصة تلك التي تتمتع بنفوذ خاص على إسرائيل، على تحمل المسؤولية المطلوبة واتخاذ إجراءات فورية لخفض مستوى التوتر، ومنع اتساع رقعة الصراع وانتشاره.
 
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