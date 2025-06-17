الصين تعلق على منشور ترامب بشأن "إخلاء" طهران!

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية لين إن صب الزيت على النار والتهديدات والضغوط لن تسهم في تخفيف التوتر بين وإسرائيل.وأضاف أن هذا سيعمق الخلافات ويوسع نطاق الصراع بين طرفي النزاع.وكان الرئيس الأميركي ، قد دعا في منشور على صفحته في منصة "تروث سوشيال" الجميع إلى "إخلاء" ومغادرة فورا. ثم نشر منشور الرئيس على منصة "إكس"، مبرزا باللون الأصفر دعوته للإخلاء الفوري.وقال لين جيان في مؤتمر صحافي: "إن الوضع في يشهد تصعيدا حادا مرة أخرى، وهو ما لا يخدم مصالح أي من الأطراف. إن صب الزيت على النار والتهديدات والضغوط لن تساعد في تخفيف التوتر، بل ستزيد من حدة الخلافات وتوسع نطاق الصراع."كما أشار إلى أن تحث جميع الأطراف المعنية، خاصة تلك التي تتمتع بنفوذ خاص على ، على تحمل المسؤولية المطلوبة واتخاذ إجراءات فورية لخفض مستوى التوتر، ومنع اتساع رقعة الصراع وانتشاره.