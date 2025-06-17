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عربي-دولي

"معاريف": ترامب مستعدّ للتخلّي عن إسرائيل في الحرب مع إيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 10:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي اسحق بريك، قال إن الجبهة الداخلية غير جاهزة للحرب، وإن الاقتصاد الإسرائيلي لن يصمد في حال اندلاع مواجهة طويلة الأمد مع إيران، مشددا على أن التسوية الوحيدة الممكنة تمرّ عبر اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران.
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وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، حذر بريك من الركون إلى ما وصفه بنشوة الإنجاز العسكري، قائلا إن هجوم سلاح الجوّ الإسرائيلي على منشآت إيران النووية "لم ينجح في تصفية قدرات طهران على إنتاج القنبلة"، وإن الإنجاز الفعلي الوحيد تمثل في "تعزيز الردع لا أكثر".

وأشار إلى أن الحرب الحالية كشفت مرة أخرى عن الفجوة الكبيرة بين الجهوزية العالية لسلاح الجوّ وبين ما وصفه بـ "الإهمال الإجرامي" في تجهيز الجبهة الداخلية، مؤكدا أن تجاهل التهديدات التي قد تطال عمق إسرائيل سيؤدي إلى دمار واسع، كما يحدث في "غلاف غزة" وفي الشمال.

وأضاف أن استمرار الحرب لفترة طويلة سيقود إلى شلل اقتصادي وانقطاع عن العالم في مجالات الطيران والتجارة، وهو "ما قد يعطل بالكامل قدرة إسرائيل على الاستمرار في القتال".
 
ولفت إلى أن "صواريخ إيران الباليستية التي تقدر بنحو ألفي صاروخ، بعضها قادر على حمل رأس متفجر يصل إلى طن، يمكن أن تغمر إسرائيل بوابل ناري لا يمكن لمخزون صواريخ "حيتس" اعتراضه، حتى مع المساعدة الأميركية".

وحذر بريك من أن إيران تراهن على تفوق عدد صواريخها على منظومات الاعتراض، وقال إن "الخطة الإيرانية تقوم على الاستمرار في الإطلاق حتى استنزاف الدفاعات الجوية، الأمر الذي سيجعل العمق الإسرائيلي مكشوفا لأضرار كارثية".

وانتقد بريك غياب مقاربة استراتيجية شاملة، معتبرا أن الولايات المتحدة تلعب لعبة مصالحها فقط، مشيرا إلى اتفاق وقف النار مع الحوثيين، والذي تجاهل استمرار استهداف إسرائيل من قبلهم، واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "رجل أعمال يفكر بالربح والخسارة فقط، وأنه مستعد للتخلي عن إسرائيل إذا رآها عبئا".

وشدد على أن الحرب الجارية قد تفضي إلى وضع مشابه لما حصل في مرات سابقة، حيث "تبدأ بنشوة إنجازات ثم تنقلب إلى واقع قاس".

وأكد أن السبيل الوحيد لتسوية الملف الإيراني يمرّ عبر اتفاق سياسي شامل بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إدارة ترامب إلى "دعم إسرائيل في الهجوم أيضا إذا كانت فعلا تريد دفع طهران إلى طاولة التفاوض". (عربي 21)
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