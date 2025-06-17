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عربي-دولي

أقوى صاروخ إيرانيّ... ما هي ميزات "فاتح" الذي استخدمته طهران اليوم ضدّ إسرائيل؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 09:38
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت أن الحرس الثوري بدأ باستخدام المزيد من الصواريخ الباليستية، من نوع "فاتح".
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و"فاتح" هو واحد من أحدث الصواريخ التي طورتها إيران، وقد تمّ الكشف عنه رسميا عام 2023 بحضور كبار مسؤولي البلاد.
 
وبحسب البيانات الرسمية، فإن صاروخ "فاتح" قادر على ضرب أهداف على بعد يصل إلى 1400 كيلومتر، وبسرعة تصل إلى حوالي 15000 كم/ساعة.
 
وتجعل هذه الخصائص منه هدفا بالغ الصعوبة لأنظمة الدفاع الصاروخي الحالية.

وكما قال يوري ليامين كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في حديث أدلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، فإن الميزة الرئيسية للصاروخ هي رأسه الحربيّ الفرط الصوتي المناور، والمزوّد بمحرّك صاروخي عامل بالوقود الصلب ذي ناقل دفع موجه، الأمر الذي يسمح له بتغيير مساره بنشاط أثناء التحليق والتوجه بدقة أكبر نحو الهدف.

ورغم أنه ليس رأسا حائما بالكامل مثل الوحدات الفرط الصوتية المطورة في روسيا أو الصين، فإن قدراته على المناورة بسرعات هائلة تجعل اعتراضه صعبا للغاية.
 
ويُعدّ "فاتح" حاليا أحد أكثر الصواريخ تقدما تقنيّاً في ترسانة إيران الحربية. (روسيا اليوم)
 
 
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