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عربي-دولي
ذكّره بـ"ترومان"... رسالة غامضة وخطيرة إلى ترامب من سفيره في إسرائيل
Lebanon 24
17-06-2025
|
11:51
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وجّه السفير الأميركي لدى
إسرائيل
، مايك هاكابي، رسالة وصفت بـ"الغامضة" إلى
الرئيس دونالد ترامب
، دعاه فيها إلى اتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه
إيران
.
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وقال هاكابي: "لقد أنقذك الله في بنسلفانيا لتكون الرئيس الأكثر تأثيرا في القرن، وربما على الإطلاق. القرارات التي تقع على عاتقك لا أريد لأي
شخص آخر
أن يتخذها".
وأضاف في رسالته الغامضة: "لم يكن أي رئيس في موقف مثل موقفك. ليس منذ
هاري ترومان
في عام 1945. أنا لا أتواصل لإقناعك. فقط لتشجيعك".
وهنا أشار هاكابي لترومان، الرئيس الذي اتخذ قرار ضرب
اليابان
بالقنبلة الذرية عام 1945، وأنهى الحرب العالمية الثانية.
واعتبر النشطاء أن هاكابي يحث
ترامب
، بشكل غير مباشر، على اتخاذ قرار ضرب إيران، والقضاء عليها، مثل ما فعل
ترومان
مع اليابان والنازية.
واستكمل السفير الأميركي في رسالته الغريبة: "لقد أرسلتني إلى إسرائيل لأكون عينيك وأذنيك وصوتك وللتأكد من أن علمنا يرفرف فوق سفارتنا. مهمتي هي أن أكون آخر من يغادر".
وأضاف: "لن أتخلى عن هذا المنصب. علمنا لن ينزل. أنت لم تسع لهذه اللحظة. هذه اللحظة سعت إليك"، في إشارة قد تكون للحظة المواجهة مع إيران.
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