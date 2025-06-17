القوة الأوروبية تنجح في تأمين مرور السفن التجارية بالبحر الأحمر خلال يومين

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أعلن أن أصوله البحرية في المنطقة نفذت عمليتي حماية للسفن التجارية وتأمين مرورها في ، غربي اليمن، خلال الـ48 ساعة الماضية.وقالت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد ، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "أنجزت الفرقاطة (HS PSARA) مهمة حماية وثيقة ناجحة لسفينة تجارية في منطقة العمليات".وتُعد هذه العملية هي الثانية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث كانت الفرقاطة (ANDREA DORIA) قد نفذت "بنجاح" مهمة مماثلة، الأحد الماضي.