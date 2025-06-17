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عربي-دولي

القوة الأوروبية تنجح في تأمين مرور السفن التجارية بالبحر الأحمر خلال يومين

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:17
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أعلن الاتحاد الأوروبي أن أصوله البحرية في المنطقة نفذت عمليتي حماية للسفن التجارية وتأمين مرورها في البحر الأحمر، غربي اليمن، خلال الـ48 ساعة الماضية.
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وقالت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "أنجزت الفرقاطة اليونانية (HS PSARA) مهمة حماية وثيقة ناجحة لسفينة تجارية في منطقة العمليات".

وتُعد هذه العملية هي الثانية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث كانت الفرقاطة الإيطالية (ANDREA DORIA) قد نفذت "بنجاح" مهمة مماثلة، الأحد الماضي.
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