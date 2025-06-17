رئيس الإمارات يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني

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أجرى الشيخ زايد آل رئيس ، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع مسعود بزشكيان، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في منطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.وتطرق الاتصال إلى الاستهداف العسكري لإيران حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تضامن دولة مع الجمهورية الإسلامية وشعبها خلال هذه الظروف.وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن دولة الإمارات تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة..مؤكدا دعم الدولة لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه.