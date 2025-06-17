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عربي-دولي

رئيس الإمارات يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني

Lebanon 24
17-06-2025 | 15:30
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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين.
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وتطرق الاتصال إلى الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها خلال هذه الظروف.
وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن دولة الإمارات تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة..مؤكدا دعم الدولة لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه.
(سكاي نيوز)
 
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