Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الأميركية تشكل فريق عمل خاص للشرق الأوسط

Lebanon 24
17-06-2025 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1377803-638858007824641598.png
Doc-P-1377803-638858007824641598.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزارة شكلت فريق عمل خاصا بالشرق الأوسط للمساعدة في تنسيق الدعم المقدم للرعايا والبعثات الدبلوماسية والموظفين الأميركيين في خضم الصراع بين إسرائيل وإيران.
Advertisement

وأوضحت بروس خلال مؤتمر صحفي، أن فريق العمل يهدف إلى المساعدة في ضمان حصول وزارة الخارجية والمواطنين الأميركيين على المعلومات التي قد يحتاجون إليها.
مواضيع ذات صلة
"حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة": ورشة عمل إقليميّة في ليماسول
lebanon 24
18/06/2025 05:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل إقليميّة في ليماسول عن "حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة"
lebanon 24
18/06/2025 05:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تكوين فريق عمل فيدرالي لاستعادة سيادة المجال الجوي الأميركي
lebanon 24
18/06/2025 05:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعيد تشكيل اللعبة في الشرق الأوسط: المفاتيح لِمَن؟
lebanon 24
18/06/2025 05:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:37 | 2025-06-17
16:50 | 2025-06-17
16:45 | 2025-06-17
16:35 | 2025-06-17
16:24 | 2025-06-17
16:21 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24