الخارجية الأميركية تشكل فريق عمل خاص للشرق الأوسط

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أعلنت المتحدثة باسم تامي بروس أن الوزارة شكلت فريق عمل خاصا بالشرق الأوسط للمساعدة في تنسيق الدعم المقدم للرعايا والبعثات الدبلوماسية والموظفين في خضم الصراع بين وإيران.وأوضحت بروس خلال ، أن فريق العمل يهدف إلى المساعدة في ضمان حصول والمواطنين الأميركيين على المعلومات التي قد يحتاجون إليها.