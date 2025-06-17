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عربي-دولي
الخارجية الأميركية تشكل فريق عمل خاص للشرق الأوسط
Lebanon 24
17-06-2025
|
16:37
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أعلنت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الأميركية
تامي بروس أن الوزارة شكلت فريق عمل خاصا بالشرق الأوسط للمساعدة في تنسيق الدعم المقدم للرعايا والبعثات الدبلوماسية والموظفين
الأميركيين
في خضم الصراع بين
إسرائيل
وإيران.
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وأوضحت بروس خلال
مؤتمر صحفي
، أن فريق العمل يهدف إلى المساعدة في ضمان حصول
وزارة الخارجية
والمواطنين الأميركيين على المعلومات التي قد يحتاجون إليها.
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